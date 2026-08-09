Biển người vây kín nhà thờ xem đám cưới Ronaldo

Theo Metro, một tình huống hy hữu đã xảy ra bên ngoài nhà thờ Funchal ở thành phố Funchal, thủ phủ của đảo Madeira, Bồ Đào Nha, vào ngày 8/8.

Hàng nghìn người đổ về khu vực trung tâm thành phố, vây kín xung quanh công trình tôn giáo cổ để chứng kiến hôn lễ của một cặp đôi. Tất cả mọi người đều hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong khi đám đông ngỡ ngàng vì nhận ra không hề biết cô dâu - chú rể, cặp tân hôn cũng sốc vì có quá nhiều "khách không mời".

Hàng nghìn người bủa vây cặp đôi tổ chức đám cưới tại nhà thờ Funchal vào ngày 8/8. Ảnh: Daily Mail

Tình huống này bắt nguồn từ hiểu lầm. Trước đó, mạng xã hội rộ lên tin đồn Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez dự kiến kết hôn ở Madeira vào cuối tuần. Không ít cư dân mạng tin đó là sự thật và đổ xô về Funchal, với hy vọng được tận mắt chứng kiến một trong những đám cưới đình đám lớn nhất của giới người nổi tiếng trong năm.

Tuy nhiên, siêu sao bóng đá Bồ Đào Nha và bạn gái lâu năm đã không xuất hiện, thay vào đó là Fabio Ramos và Fatima Nicole Cunha Teixeira, cặp đôi sống tại Pháp nhưng trở về quê hương để tổ chức hôn lễ và không có bất kỳ mối liên hệ nào với CR7.

Linh mục Marcos Goncalves, cha xứ của nhà thờ và là người cử hành hôn lễ cho cặp đôi, sau đó lên tiếng: “Tôi có thể nói với các bạn rằng họ hoàn toàn không liên quan gì đến Cristiano Ronaldo. Đây là đám cưới duy nhất diễn ra tại đây hôm nay”.

Chị gái của Ronaldo, Elma Aveiro, cũng phản hồi về đoạn video ghi lại cảnh đám đông khổng lồ tụ tập bên ngoài nhà thờ: “Nhưng tại sao những người này lại nghĩ Ronaldo sẽ kết hôn, trong khi chính em ấy còn chưa bao giờ công bố chuyện đó? Họ không nhận ra rằng truyền thông chẳng biết gì cả, họ chỉ muốn biết thôi sao? Và rồi họ tự bịa ra mọi chuyện. Thật phi thực tế!".

Đám đông lớn khác cũng tập trung bên ngoài Savoy Palace do có tin đồn khách sạn 5 sao này là nơi tổ chức tiệc cưới của Ronaldo.

Đám đông bủa vây khiến cô dâu khó khăn tiến vào nơi tổ chức đám cưới. Ảnh: Daily Mail

Cảnh tượng chưa từng có tại thành phố Funchal.

Sau buổi lễ, nhà thờ Funchal đăng tải hình ảnh cặp tân hôn, kèm thông điệp trên Facebook: “Chúng tôi chưa từng chứng kiến điều gì như thế này tại nhà thờ. Cô dâu gặp rất nhiều khó khăn để vào nhà thờ làm lễ. Chúc mừng Nicole và Fabio. Sau rất nhiều hỗn loạn trên đường phố với quá đông phóng viên và khách du lịch, cuối cùng chúng tôi cũng có thể đóng cửa nhà thờ và cử hành hôn lễ”.

Trong khi đó, Ronaldo dường như cũng thấy hài hước trước sự nhầm lẫn này, khi phản hồi bài đăng của tờ Jornal da Madeira về đám đông bên ngoài nhà thờ bằng một số biểu tượng cảm xúc mặt cười.

Một người trong đoàn khách dự đám cưới cho biết: “Fabio không phải Cristiano Ronaldo. Tất cả chuyện này thật điên rồ. Chúng tôi không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này. Tôi không nghĩ anh ấy sẽ quên đám cưới của mình”.

Chiếc Rolls-Royce màu xám chở Nicole đã gặp khó khăn khi di chuyển đến nhà thờ do chật kín người. Khi chiếc xe xuất hiện, vô số người hâm mộ lập tức bủa vây, cố gắng nhìn cô dâu mà họ tin là Georgina.

Khách dự đám cưới đã cố gắng yêu cầu đám đông lùi lại bằng cách hét lên: “Đây không phải Georgina!”.

Ronaldo thả mặt cười dưới bản tin về tình huống hy hữu ở Funchal.

Trước đó, Ronaldo nói trong cuộc phỏng vấn với Piers Morgan rằng anh và Georgina dự định kết hôn sau World Cup.

“Tôi hy vọng đến đám cưới của mình với chiếc cúp vô địch. Tôi sẽ cưới cô ấy vì tôi tin rằng đây là thời điểm thích hợp. Không chỉ bởi cô ấy là mẹ của các con tôi, mà bởi cô ấy là người tôi yêu nhất”, siêu sao bóng đá nói trên chương trình Piers Morgan Uncensored.

Tuy nhiên, thực tế là Bồ Đào Nha không thể vượt qua được vòng 16 đội và đám cưới cũng chỉ là tin đồn.

Trong cuộc phỏng vấn với TV 7 Dias vào tháng 7, chị gái thứ của Ronaldo, Katia Aveiro, cho biết lịch cưới vẫn chưa được ấn định cho năm 2026.

“Chưa có ngày cụ thể. Năm nay, tôi sẽ không mặc váy cưới, dù là cho đám cưới của bản thân hay của em ấy (Ronaldo)", cô nói.

Chị gái khẳng định Ronaldo chưa cưới năm nay. Ảnh: IG