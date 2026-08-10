6 người con của Cristiano Ronaldo

Sau 10 năm bên nhau, Ronaldo và bạn đời xây dựng tổ ấm với 5 người con, những người họ nhiều lần gọi là "phước lành" của cuộc đời.

Các con của Ronaldo thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội của bố mẹ và chương trình thực tế I Am Georgina. Trong đó, con trai cả Cristiano Jr. đang nối nghiệp bố theo đuổi bóng đá, còn Georgina chăm sóc các con chung lẫn con riêng của bạn đời.

Cristiano Ronaldo bên vị hôn thê và các con. Ảnh: IG

Cristiano Jr.

Cristiano Jr., con trai đầu lòng của Ronaldo, chào đời năm 2010 tại Mỹ. Danh tính mẹ cậu chưa từng được công bố và Ronaldo có toàn quyền nuôi dưỡng con trai.

Ở tuổi 16, Cristiano Jr. đang theo đuổi bóng đá giống bố. Cậu từng chơi cho các đội trẻ tại những câu lạc bộ nơi Ronaldo thi đấu và thường xuyên tập luyện cùng bố. Ronaldo nhiều lần đăng ảnh hai cha con tập thể thao, đi nghỉ và tham dự các sự kiện.

Cristiano Jr., con trai cả của Ronaldo. Ảnh: IG

Georgina bước vào cuộc sống của Ronaldo khi Cristiano Jr. khoảng 6 tuổi và chăm sóc cậu như con ruột. Dịp Cristiano Jr. tròn 14 tuổi năm 2024, cô gọi cậu là "chàng trai lớn của mẹ", đồng thời nhắn: "Mẹ yêu con đến tận mặt trăng và trở lại".

Mối quan hệ giữa Cristiano Jr. và Georgina cũng thường được thể hiện qua những hình ảnh gia đình được cô chia sẻ trên mạng xã hội.

Cặp song sinh Eva Maria và Mateo

Tháng 6/2017, Ronaldo đón cặp song sinh Eva Maria và Mateo chào đời nhờ người mang thai hộ. Tương tự Cristiano Jr., danh tính người mẹ mang thai cặp song sinh không được Ronaldo công khai. Georgina đảm nhận vai trò người mẹ trong cuộc sống của Eva và Mateo từ khi hai bé còn nhỏ.

Ronaldo bên cặp song sinh nhờ mang thai hộ. Ảnh: IG

Eva và Mateo thường xuất hiện trong những bức ảnh cả gia đình đi nghỉ, đón sinh nhật hay cổ vũ Ronaldo thi đấu. Georgina cũng nhiều lần cho thấy cô không tạo ra sự khác biệt giữa ba con riêng của Ronaldo và những người con do mình sinh ra.

Alana Martina

Chỉ 5 tháng sau khi Eva và Mateo chào đời, gia đình Ronaldo tiếp tục đón thêm thành viên mới. Georgina sinh Alana Martina vào tháng 11/2017, đây là con chung đầu tiên của cô và Ronaldo.

Georgina và con gái Alana. Ảnh: IG

Vì sinh cùng năm, Alana chỉ kém Eva và Mateo khoảng 5 tháng tuổi. Ba đứa trẻ lớn lên gần như cùng nhau và thường xuất hiện bên cạnh nhau trong những khoảnh khắc gia đình.

Alana cũng là một trong những thành viên xuất hiện nhiều trong I Am Georgina, chương trình thực tế ghi lại cuộc sống của Georgina và gia đình.

Bella Esmeralda và Ángel

Tháng 10/2021, Ronaldo và Georgina thông báo họ sắp đón một cặp song sinh, gồm một trai và một gái. Tuy nhiên đến tháng 4/2022, ngày hai con chào đời cũng trở thành một trong những thời điểm đau buồn nhất của gia đình khi bé trai Ángel qua đời.

Ronaldo và Georgina khi đó cùng thông báo mất con trên mạng xã hội. Nam cầu thủ nói đây là "nỗi đau lớn nhất mà bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng có thể cảm nhận".

Trong mất mát, sự chào đời khỏe mạnh của người con gái song sinh trở thành nguồn động viên cho hai người. "Chỉ có sự ra đời của con gái bé bỏng mới cho chúng tôi sức mạnh để sống tiếp khoảnh khắc này với chút hy vọng và hạnh phúc", Ronaldo cho biết.

Hai người đồng thời cảm ơn đội ngũ bác sĩ, y tá đã chăm sóc gia đình và đề nghị được tôn trọng sự riêng tư trong thời điểm khó khăn. Ronaldo nhắn gửi người con đã mất: "Con trai bé bỏng, con là thiên thần của chúng ta. Chúng ta sẽ luôn yêu con".

Một tháng sau, Ronaldo và Georgina công bố tên con gái là Bella Esmeralda.

Hiện Ronaldo và Georgina cùng nuôi Cristiano Jr., Eva Maria, Mateo, Alana Martina và Bella Esmeralda. Gia đình vẫn dành một vị trí đặc biệt cho Ángel, người con trai họ mất năm 2022.

Gần đây, Ronaldo và Georgina được chú ý bởi tin đồn chuẩn bị tổ chức đám cưới. Tuần trước, một số nguồn tin cho rằng cặp đôi dự định kết hôn ngày 8/8 tại Madeira, Bồ Đào Nha, quê nhà Ronaldo, với hôn lễ được cho là diễn ra tại một nhà thờ ở thủ phủ Funchal.

Tuy nhiên, hai chị gái Ronaldo là Katia và Elma Aveiro sau đó phủ nhận thông tin này. Tờ Hola cũng được cho là đã xác minh với nhà thờ từng được nhắc đến là nơi tổ chức hôn lễ và không tìm thấy lịch đặt dưới tên Ronaldo hoặc Georgina.

Georgina bên 5 con. Ảnh: IG