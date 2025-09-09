Cặp đôi gây tranh cãi khi tổ chức fan meeting với giá vé 2,8 triệu đồng là ai?

Tổ chức fan meeting với giá vé 2,8 triệu đồng gây tranh cãi

Mới đây, cặp đôi Ninh - Dương, bao gồm Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương gây tranh cãi khi công bố sự kiện fan meeting (họp fan) có mức giá ngang ngửa các show âm nhạc lớn.

Cặp đôi Ninh - Dương nhận nhiều ý kiến trái chiều về mức giá bán vé fan meeting.

Theo thông tin trên fanpage Ninh Dương Story, vé sẽ được mở bán từ 10h ngày 7/9. Các hạng vé bao gồm Phòng Nhân Sự (2,8 triệu đồng), Phòng Sáng Tạo (2 triệu đồng), Phòng Kế Toán (1,6 triệu đồng), Phòng Marketing (1 triệu đồng) và Phòng Kinh Doanh (595 nghìn đồng). Mỗi “phòng ban” có đặc quyền riêng, như chụp ảnh, tặng photo card, tặng sách ảnh...

Một bộ phận công chúng nhận xét giá vé fan meeting của cặp đôi này cao ngang nhiều concert hiện nay. Điều này là không thỏa đáng bởi cặp đôi Ninh - Dương chỉ là KOL, không phải ca sĩ hay diễn viên, liệu họp fan có gì để trình diễn. Một số ý kiến còn cho rằng cặp đôi trên ngày càng “thương mại hóa” tình yêu, tập trung bán câu chuyện tình cảm.

Bên cạnh luồng ý kiến chỉ trích, một bộ phận người theo dõi cặp đôi Ninh - Dương lên tiếng bênh vực, cho rằng chi phí địa điểm, sản xuất quà tặng và tổ chức chương trình không hề nhỏ, đồng thời đây là dịp hiếm hoi để người theo dõi, mến mộ cặp đôi được gặp gỡ trực tiếp, nhận kỷ niệm đáng nhớ.

Cặp đôi Ninh Dương và những ồn ào trong quá khứ

Cặp đôi Ninh Dương Story (Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương) là hiện tượng mạng từng gây sốt với câu chuyện tình đồng giới kéo dài 10 năm. Từ vài clip đời thường hài hước, chân thật, cặp đôi trở thành hiện tượng TikTok, nhận hàng triệu lượt theo dõi.

Cộng đồng mạng thời gian gần đây bùng nổ với trào lưu "Công ty" - cụm từ lóng ngọt ngào được các fan hâm mộ sử dụng để gọi tên tình yêu của cặp đôi Ninh Dương Story.

"Công ty" Ninh Dương đã thu hút hàng trăm nghìn "nhân viên" gia nhập, thành lập ra nhiều fanpage lớn nhỏ để ủng hộ cặp đôi. Hàng loạt video TikTok về Ninh Dương Story nhanh chóng viral, thu hút hàng triệu lượt xem và chia sẻ.

Tháng 3/2024, cặp đôi Ninh - Dương tổ chức buổi tiệc thân mật tại Cát Bà với khách mời là những người bạn thân thiết. Nhiều fan đã hài hước gọi đây là đám cưới của cặp đôi.

Hiện tại, Ninh Anh Bùi là Giám đốc, còn Nguyễn Tùng Dương là Chủ tịch HĐTV một công ty quảng cáo và truyền thông. Công ty được thành lập vào tháng 5/2024 với vốn điều lệ 1 tỷ đồng, trong đó Ninh Anh Bùi góp 480 triệu đồng và Nguyễn Tùng Dương góp 520 triệu đồng.

Ngoài những lời khen tích cực, Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương gặp không ít ồn ào xoay quanh những ứng xử trong cuộc sống đời thường. Ninh Dương Story từng bị kêu gọi tẩy chay vì phát ngôn “mã gen normal” bị cho là động chạm, phân biệt đến cộng đồng LBGT.

Theo đó, trong một lần livestream từ ngày 10/4/2024, Ninh Anh Bùi nhận được khá nhiều câu hỏi về Pride Month - Tháng tự hào LGBT. Ninh Anh Bùi cho biết cả hai cũng nhận được nhiều lời mời đi sự kiện trong tháng này nhưng cặp đôi từ chối, không muốn kêu gọi quá nhiều.

Lý do được Ninh Anh Bùi đưa ra: “Vì tập mà bọn mình muốn 'sang tai' là những người mang mã gen normal (bình thường) nên là mọi thứ nhẹ nhàng. Tháng đấy chúng mình sẽ không tham gia sự kiện gì quá là kêu gọi đâu”.

Tuy nhiên chính câu nói này khiến nhiều người trong cộng đồng LGBT cảm thấy không hài lòng và cho rằng Ninh Anh Bùi dùng sai thuật ngữ. Rất nhiều bài viết được đăng tải bày tỏ về việc tháng Tự hào LGBT là một công cuộc đấu tranh rất lâu năm để những người trong cộng đồng không bị phân biệt đối xử. Song, cách Ninh Anh Bùi sử dụng từ “mã gen normal” vừa gây khó hiểu, vừa như có ý phân biệt người bình thường với người trong cộng đồng LGBT.