'Thủ phủ' chung cư mini 'cháy' phòng cho thuê

‘Cháy' phòng khi 17.000 sinh viên về Hòa Lạc

Một cuộc dịch chuyển quy mô lớn sinh viên từ khu vực nội thành ra ngoại thành Hà Nội đang diễn ra trong năm học 2026-2027. Theo kế hoạch, 11 trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ đưa khoảng 17.000 sinh viên lên Hòa Lạc học tập.

Cùng với việc tổ chức học tập, nơi ở và điều kiện đi lại của sinh viên trở thành những vấn đề được quan tâm. Ký túc xá hiện mới đáp ứng gần 1/3 nhu cầu chỗ ở, khiến phần lớn sinh viên phải tìm phòng trọ bên ngoài.

Khu chung cư mini tại khu vực thôn 3, xã Thạch Hòa cũ (nay thuộc xã Hòa Lạc) với quy mô khoảng 200 phòng xây trên đất nông trường đã lấp đầy từ lâu. Ảnh: Phan Thiên.

Để hỗ trợ sinh viên, các trường đã phối hợp với chính quyền địa phương và các chủ nhà trọ xây dựng "ngân hàng" nhà trọ, cung cấp thông tin về các cơ sở cho thuê. Mục tiêu là giúp sinh viên thuê trọ bên ngoài vẫn có điều kiện sinh hoạt phù hợp, an toàn.

Tuy nhiên, nhu cầu tăng nhanh trong thời gian ngắn khiến nguồn phòng tại nhiều khu vực quanh các trường đại học nhanh chóng được lấp đầy. Ghi nhận tại khu vực gần Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học FPT, Học viện Tài chính..., nhiều khu nhà trọ, chung cư mini đã treo biển hết phòng.

Bảo vệ tại khu nhà trọ Tuấn Cường, khu vực thôn 3, xã Thạch Hòa cũ (nay thuộc xã Hòa Lạc), cho biết khoảng 200 phòng tại đây đã được sinh viên thuê kín từ tháng 8. Giá phòng dao động 2,5-4 triệu đồng/tháng.

Một phụ huynh ở Thái Nguyên có con năm nay nhập học Trường Đại học Luật - mới thuê trọ tại đây cho biết, ngay khi nhận được thông báo nhập học, gia đình đã phải tìm phòng trọ từ sớm vì lo không còn chỗ thuê.

“Gia đình ở xa nên ban đầu cũng khá lo lắng về việc tìm chỗ ở cho con. Khi biết năm nay có rất đông sinh viên lên Hòa Lạc học, tôi chủ động tìm phòng ngay sau khi trường thông báo nhập học, vừa sợ hết phòng, vừa lo nếu tìm muộn thì giá thuê sẽ cao hơn”, phụ huynh này chia sẻ.

Theo phụ huynh, ngoài giá thuê, gia đình còn quan tâm đến các điều kiện đi lại, an ninh và an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) của nơi ở. “Con ở xa nhà, nên khi thuê bên ngoài thì gia đình tìm chỗ ở ổn định, an toàn, giá phù hợp để cháu yên tâm học tập”, phụ huynh nói.

Lo an toàn tại "thủ phủ" chung cư mini

Không chỉ những khu nhà nằm sát trường đại học, tình trạng kín phòng còn xuất hiện tại những khu vực cách Đại học Quốc gia Hà Nội khoảng 5-6 km.

Anh Châu - được giới thiệu là quản lý hệ thống nhà trọ Young House tại Hòa Lạc, cho biết hệ thống này hiện có khoảng 15 tòa nhà, với gần 600 phòng cho thuê. Các phòng có nhiều loại, từ căn một phòng ngủ đến căn hai phòng ngủ có gác xép, giá thuê khoảng 1,5-4,6 triệu đồng/tháng.

Tại khu vực Hoà Lạc từng xuất hiện hàng chục công trình vi phạm trật tự xây dựng, xây dựng sai phép, không phép hoặc có những tồn tại liên quan đến PCCC.

Theo anh Châu, lượng sinh viên tìm thuê tăng mạnh trong thời gian ngắn. Đến cuối tháng 8, gần như toàn bộ số phòng đã được lấp đầy. Hiện hệ thống chỉ còn một phòng trống, giá 2,8 triệu đồng/tháng.

Sự gia tăng nhanh chóng số lượng sinh viên tại Hòa Lạc đang tạo cú hích cho thị trường nhà trọ. Tuy nhiên, nhu cầu thuê tăng cao cũng đặt ra câu hỏi về khả năng kiểm soát chất lượng và an toàn đối với nguồn cung nhà ở này.

Bởi thực tế, tại khu vực Hòa Lạc trong nhiều năm qua phát triển mạnh các loại hình nhà trọ cao tầng, chung cư mini với hàng trăm căn hộ "hộp diêm" mỗi toà để phục vụ nhu cầu của sinh viên. Trong quá trình phát triển nóng, từng xuất hiện hàng chục công trình vi phạm trật tự xây dựng, xây dựng sai phép, không phép hoặc có những tồn tại liên quan đến PCCC mà Tiền Phong đã phản ánh.

Trong bối cảnh đó, việc hàng chục nghìn sinh viên cùng lúc tìm chỗ ở bên ngoài ký túc xá khiến vấn đề an toàn càng cần được đặt lên hàng đầu. Do đó, chính quyền địa phương cần quản lý chặt chẽ đối với loại hình nhà ở cho thuê, đặc biệt là các chung cư mini, nhà trọ cao tầng với hàng trăm phòng, mật độ người ở cao tại khu vực Hoà Lạc.