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Thu nhập vãng lai từ 3 triệu đồng/lần trở lên phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Bộ Tài chính đã điều chỉnh một số mức thu nhập để làm căn cứ tạm khấu trừ thuế, trong đó có thu nhập vãng lai.

Thu nhập vãng lai từ 3 triệu đồng/lần trở lên phải nộp thuế thu nhập cá nhân - 1

Những trường hợp nhận tiền chuyển khoản không phải nộp thuế thu nhập cá nhân
Những trường hợp nhận tiền chuyển khoản không phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Không phải mọi khoản tiền chuyển khoản vào tài khoản cá nhân đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Từ ngày 1/7/2026, Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 quy...

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Theo Nam Vũ ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/06/2026 14:49 PM (GMT+7)
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