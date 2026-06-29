Trúng đậm rong mơ, ngư dân Quảng Ngãi 'bỏ túi' bạc triệu mỗi ngày

Những ngày cuối tháng 6, dọc theo bờ biển xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, không khí lao động trở nên nhộn nhịp, khẩn trương hơn bao giờ hết khi bà con bước vào vụ khai thác rong mơ.

Tại khu vực Hòn Nhàn, cách bờ biển xóm Gành Cả, xã Đông Sơn, khoảng 500m, rong mơ phát triển dày đặc như những cánh đồng giữa biển.

Mùa rong mơ tại Quảng Ngãi thường kéo dài từ tháng 4 đến hết tháng 7 Dương lịch. Đây là khoảng thời gian rong đạt chất lượng tốt nhất. Thương lái thu mua để phục vụ nhiều lĩnh vực như sản xuất chất keo Alginate cho ngành công nghiệp hóa chất, dược liệu y học cổ truyền, thức ăn chăn nuôi và phân bón sinh học.

Để hái được loại "lộc biển" này, ngư dân phải lặn xuống độ sâu từ 2 đến 5m. Công việc đòi hỏi sức khỏe dẻo dai và sự khéo léo. Sau khi lặn xuống cắt rong, người dân sẽ dùng sào cào gom rong lên thúng.

"Năm nay thời tiết thuận lợi, biển êm nên rong mơ phát triển rất nhanh, bản dày và dài. Hiện rong khô được thu mua với giá khoảng 7.000 đồng/kg. Bình quân 4kg rong tươi cho ra 1kg rong khô. Với sản lượng hơn 600 kg rong tươi mỗi ngày, mỗi hộ có thể thu được trên 150kg rong khô, mang về hơn 1 triệu đồng/ngày" - ông Nguyễn Chì (trú thôn Đông Sơn) vui vẻ chia sẻ.

Sau khi vận chuyển vào bờ, rong được sơ chế và phơi khô trước khi bán cho thương lái.

Rong mơ vừa được mùa lại được giá giúp nhiều hộ gia đình ngư dân nơi đây có nguồn thu nhập lên đến cả triệu đồng mỗi ngày.

Theo quy định của ngành nông nghiệp Quảng Ngãi, dù rong mơ bắt đầu phát triển mạnh từ tháng 4 nhưng người dân chỉ được khai thác từ ngày 1/6 nhằm bảo vệ môi trường sinh thái và tạo điều kiện cho các loài hải sản như cá chuồn, cá kình, mực… sinh sản, phát triển. Khi thu hoạch, rong phải được cắt cách gốc từ 10-25cm để tái sinh cho vụ sau.