Chi tiết thay đổi về lương, phụ cấp từ 1/7

Lương cơ sở tăng lên 2.530.000 đồng

Nghị định số 161/2026 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Từ ngày 1/7, mức lương cơ sở tăng lên 2.530.000 đồng.

Theo đó, những trường hợp được áp dụng tăng lương cơ sở gồm: cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp xã; viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập; người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Cùng với đó là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, công chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân; người làm việc trong tổ chức cơ yếu…

Mức lương cơ sở tăng lên 2.530.000 đồng từ ngày 1/7.

Mức lương cơ sở sẽ được dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định. Đồng thời, lương cơ sở mới cũng được dùng để tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí; các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Lương hưu tăng 8%

Từ việc tăng mức tiền lương cơ sở, nhiều trợ cấp an sinh cũng được tăng thêm như trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng...

Theo Nghị định 162/2026, Chính phủ quy định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Cụ thể, từ ngày 1/7 người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng sẽ được điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức hưởng của tháng 6/2026.

Theo đó, với các trường hợp nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp trước ngày 1/1/1995, sau khi tăng 8% mà mức hưởng vẫn thấp hơn 3.800.000 đồng/tháng thì tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm.

Nghị định nêu rõ, người có mức hưởng bằng hoặc thấp hơn 3.500.000 đồng/tháng sẽ được tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng; trường hợp có mức hưởng trên 3.500.000 đồng/tháng nhưng thấp hơn 3.800.000 đồng/tháng thì được nâng lên bằng 3.800.000 đồng/tháng.

Tiền lương, phụ cấp mới của lực lượng vũ trang

Cũng từ 1/7, mức lương cơ sở mới trong Công an nhân dân cũng sẽ được điều chỉnh, áp dụng với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, học viên, công nhân công an; các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an; Công an tỉnh, thành phố…

Theo đó, từ ngày 1/7, mức tiền được thực hiện bằng mức lương cơ sở nhân với hệ số hiện hưởng.

Riêng hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ và học viên Công an nhân dân hưởng sinh hoạt phí, mức phụ cấp khu vực (nếu có) được tính trên mức phụ cấp của cấp bậc hàm Binh nhì, hệ số 0,4.

Cụ thể, mức tiền phụ cấp khu vực bằng mức lương cơ sở nhân 0,4 nhân với hệ số phụ cấp khu vực hiện hưởng.

Cũng từ 1/7, mức lương cơ sở mới trong Quân đội sẽ được điều chỉnh với người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm, sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Theo đó, mức lương cơ bản sẽ bằng mức lương cơ sở nhân với hệ số lương hiện hưởng. Bên cạnh đó, hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu sẽ được hưởng mức phụ cấp tăng theo mức lương cơ sở.

Bộ Nội vụ cũng ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

Công thức tính mức lương từ 1/7 sẽ bằng mức lương cơ sở nhân hệ số lương hiện hưởng. Tương tự, các khoản phụ cấp sẽ bằng mức lương cơ sở nhân với hệ số phụ cấp hiện hưởng.