Những trường hợp nhận tiền chuyển khoản không phải nộp thuế thu nhập cá nhân
Không phải mọi khoản tiền chuyển khoản vào tài khoản cá nhân đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Từ ngày 1/7/2026, Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 quy định rõ 19 trường hợp được miễn thuế, đồng thời áp dụng cách tính thuế và mức giảm trừ gia cảnh mới đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công.
Bộ Tài chính cho biết hiện chưa có cơ sở để quy định chi tiết việc thu thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động giao dịch vàng miếng.
Theo PV/VOV.VN ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-27/06/2026 08:00 AM (GMT+7)