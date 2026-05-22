Bỏ phố về quê nuôi con đặc sản chi phí rẻ, một nông dân Đà Nẵng thu lãi 300 triệu/năm

Bỏ phố về quê vì đam mê nuôi dê

Chia sẻ với PV Dân Việt về những ngày đầu khởi nghiệp, anh Trần Văn Phúc ở xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng cho biết: Sau nhiều năm làm quản lý xưởng may với mức thu nhập tạm ổn định, nhưng để khá giả thì rất khó, năm 2013, anh đã quyết định nghỉ việc trở về quê nhà khởi nghiệp bằng mô hình chăn nuôi dê – lựa chọn từng khiến gia đình không khỏi bất ngờ.

Chia sẻ về cơ duyên đến với nghề nuôi dê, anh Phúc cho hay, trong một lần đi du lịch tại miền Nam, anh nhận thấy mô hình nuôi dê tại đây mang lại hiệu quả kinh tế cao, đầu ra ổn định.

Với niềm yêu thích nông nghiệp và chăn nuôi, anh bắt đầu nung nấu ý định trở về quê lập nghiệp.

Mô hình chăn nuôi dê của anh Trần Văn Phúc ở thôn An Châu, xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng là mô hình kinh tế điển hình tại địa phương. Ảnh: T.H.

Dù không nhận được sự ủng hộ từ gia đình, anh Phúc vẫn kiên trì theo đuổi đam mê. Với số vốn ban đầu khoảng 20 triệu đồng, anh đầu tư xây dựng chuồng trại và mua 5 con dê để nuôi thử nghiệm.

“Lúc đầu tôi vừa làm vừa học, chủ yếu tự tìm hiểu kỹ thuật nuôi dê qua internet, đồng thời vào các trang trại ở miền Nam, Tây Nguyên để học hỏi kinh nghiệm thực tế”, anh Phúc chia sẻ.

Theo anh Phúc, yếu tố quan trọng nhất khi nuôi dê là lựa chọn con giống phù hợp với điều kiện khí hậu và khả năng tài chính để hạn chế rủi ro. Hiện anh tập trung nuôi giống dê boer nhập từ Mỹ và dê bách thảo – hai giống dê có ưu điểm sinh trưởng nhanh, dễ nuôi, khả năng sinh sản tốt, tỷ lệ thịt cao.

Mỗi năm sau khi trừ chi phí, trang trại chăn nuôi dê của anh Phúc cho lãi hơn 300 triệu đồng. Ảnh: T.H.

“Dê là vật nuôi dễ chăm sóc, chỉ cần đảm bảo cho ăn đúng bữa, chuồng trại thông thoáng, giữ ấm vào mùa đông và vệ sinh sạch sẽ hàng ngày. Khoảng 6 tháng nên khử trùng chuồng trại một lần để hạn chế dịch bệnh”, anh Phúc cho biết.

Chia sẻ thêm về kinh nghiệm chọn giống, anh lưu ý không nên chọn những con có tứ chi không thẳng, cổ ngắn, bụng nhỏ hoặc lông tai bị trụi. Dê giống cần có ngoại hình khỏe mạnh, khả năng sinh sản tốt và ít bệnh tật.

Để đàn dê phát triển ổn định, anh Phúc áp dụng mô hình chăn nuôi bán thả rông kết hợp phương pháp “3 sạch” gồm ăn sạch, uống sạch và ở sạch. Thức ăn chủ yếu là các loại cỏ, lá keo, rau củ và lá cây tự nhiên nên chi phí không quá cao.

Ông Lê Đình Quảng (bên trái) - Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Vang đánh giá cao mô hình nuôi dê bán thả rông của anh Trần Văn Phúc. Ảnh: T.H.

Theo anh, dê có thể ăn được nhiều loại lá cây mà trâu bò không sử dụng. Tuy nhiên, cần tránh cho dê ăn thức ăn lạ hoặc lá cây còn ướt để hạn chế nguy cơ ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe vật nuôi. Thời điểm thích hợp để thả dê thường vào khoảng 9–10 giờ sáng.

Mô hình chăn nuôi dê của anh Phúc theo hình thức bán thả rông (vừa nhốt, vừa thả), đây là một mô hình chăn nuôi phù hợp với điều kiện nhiều vùng nông thôn, vừa tận dụng được nguồn thức ăn tự nhiên sẵn có, vừa giúp giảm đáng kể chi phí đầu tư thức ăn công nghiệp. Dê được vận động thường xuyên nên khỏe mạnh, ít bệnh tật, chất lượng thịt thơm ngon, săn chắc và giàu dinh dưỡng hơn so với nuôi nhốt hoàn toàn.

Thu lãi hơn 300 triệu đồng/năm

Hiện trang trại của anh Phúc có diện tích khoảng 500m² chuồng trại, nuôi hơn 150 con dê, trong đó có khoảng 50 con dê cái sinh sản. Để chủ động nguồn thức ăn xanh cho đàn dê, anh dành khoảng 0,5ha đất trồng cỏ phục vụ chăn nuôi.

Theo anh Phúc, dê là loài vật dễ nuôi, sức đề kháng tốt, tuy nhiên người nuôi vẫn phải đặc biệt chú trọng công tác phòng bệnh. Đàn dê được tiêm đầy đủ các loại vắc xin phòng tụ huyết trùng, viêm ruột, lở mồm long móng…. Chuồng trại luôn đảm bảo khô ráo, sạch sẽ, thoáng mát vào mùa nóng và tránh ẩm ướt vào mùa mưa.

Hiện nay, trang trại của anh Phúc có hơn 150 con dê lớn, nhỏ. Ảnh: T.H.

“Nền chuồng phải bằng phẳng để thuận tiện vệ sinh hằng ngày. Sàn chuồng nên làm bằng gỗ hoặc tre nứa, các khe phải khít để dê không bị lọt móng chân”, anh chia sẻ.

Không chỉ chú trọng kỹ thuật chăm sóc, anh Phúc cho rằng điều quan trọng nhất để nuôi dê có lãi là phải nắm vững chu kỳ sinh trưởng và sinh sản của đàn dê, đặc biệt là dê sinh sản.

“Người nuôi phải theo dõi biểu hiện động dục của dê bố mẹ, tránh lai giống cận huyết để đảm bảo chất lượng đàn”, anh Phúc nói.

Thức ăn của dê chủ yếu là cỏ voi, cỏ tự nhiên và các phụ phẩm khác như cám gạo, bột ngô (bắp). Ảnh: T.H.

Ngoài ra, người chăn nuôi cũng cần biết hỗ trợ dê mẹ trong quá trình sinh sản. Theo anh Phúc, vào thời điểm dê sắp sinh phải thường xuyên túc trực theo dõi. Sau khi dê con ra đời cần dùng khăn mềm lau sạch lớp màng nhầy ở miệng và mũi để tránh ngạt thở.

Trung bình mỗi năm, một dê mẹ sinh từ 3–4 con. Sau khoảng 5 tháng nuôi, dê thịt đạt trọng lượng từ 30–40kg sẽ được xuất bán với giá khoảng 150.000 đồng/kg. Đối với dê giống đạt tiêu chuẩn, thời gian nuôi khoảng 10 tháng, giá bán lên đến 180.000 đồng/kg.

Anh Phúc dành 0,5ha để trồng cỏ phục vụ cho việc chăn nuôi dê. Ảnh: T.H.

Nhờ áp dụng kỹ thuật bài bản và chăm chỉ chăm sóc, mỗi năm anh Phúc xuất bán hơn 100 con dê giống và dê thương phẩm. Theo anh, dê đến lứa nào đều được thương lái thu mua hết lứa đó nhưng nguồn cung vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu thị trường.

Không dừng lại ở việc nuôi dê, để tăng nguồn thu anh Phúc còn phát triển mô hình nuôi trùn quế kết hợp nuôi gà theo hướng khép kín. Phân gà được sử dụng để nuôi trùn quế, trùn lại trở thành nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng cho gà; phần trùn và phân trùn dư được bán ra thị trường để tăng thêm thu nhập.

Để tăng nguồn thu anh Phúc còn phát triển mô hình nuôi trùn quế kết hợp nuôi gà theo hướng khép kín. Ảnh: T.H.

Mỗi năm, sau khi trừ chi phí trang trại chăn nuôi của anh Phúc cho lãi hơn 300 triệu đồng. Nhờ vậy, mà gia đình anh Phúc đã có cuộc sống khá giả, nuôi các con ăn học.

Ông Lê Đình Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Vang nhận xét: Qua quá trình theo dõi và đánh giá thực tế tại địa phương, mô hình chăn nuôi dê của anh Trần Văn Phúc đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Đây là mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện tự nhiên, tận dụng tốt nguồn thức ăn sẵn có, giúp giảm chi phí đầu tư nhưng vẫn mang lại giá trị kinh tế ổn định cho người chăn nuôi.