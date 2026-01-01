Thông tin "nóng" liên quan đến ông Nguyễn Đức Thụy tại LPBank

Ngày 31/12/2025, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank; HoSE: LPB) đã công bố thông tin về thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần.

Theo đó, ông Nguyễn Đức Thụy không còn là cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên của LPBank. Việc thay đổi này nằm trong lộ trình điều chỉnh cơ cấu cổ đông đã được Ngân hàng công bố trước đây.

Ngày 23/12/2025, sau khi ông Nguyễn Đức Thụy từ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT LPBank (LPB), cùng ngày, STB thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy làm Quyền Tổng Giám đốc. Sau đó, ngân hàng đã công bố hàng loạt cập nhật quan trọng về nhân sự quản lý và quản trị, báo hiệu một giai đoạn chuyển đổi cơ cấu sâu rộng hơn. Bà Nguyễn Thị Kiều Anh được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc STB, với thời hạn giữ chức vụ là 6 tháng. Bà từng đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc tại LPB. Ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT STB, hiện được ủy quyền đại diện ngân hàng thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong giao dịch dân sự, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tham gia tố tụng và các vấn đề pháp lý khác. Trước đó, vào tháng 9/2025, ĐHCĐ đã không thông qua đề xuất bổ sung Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của ngân hàng.

Như vậy, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam là cổ đông lớn nhất tại ngân hàng này với tỷ lệ sở hữu là hơn 6,54% vốn.

Trích công bố của LPBank.

Trong một diễn biến liên quan tại LPBank, HĐQT nhà băng này đã thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và thực hiện quyền ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 là ngày 15/1/2026.

Thông tin cho biết, LPBank dự kiến trình phương án chia cổ tức cho năm 2025 ở mức 30% bằng cổ phiếu. Ngân hàng cho biết tỷ lệ cổ tức này thể hiện chính sách phân phối lợi nhuận minh bạch, có trách nhiệm trong việc ưu tiên lợi ích dài hạn cho cổ đông.

Đáng chú ý, dữ liệu cho thấy, Đại hội đồng cổ đông thường niên LPBank trong giai đoạn 2021-2025 được tổ chức vào giai đoạn tháng 4. Thậm chí năm 2020, LPBank tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 25/6/2020.

Dễ thấy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của LPBank được tổ chức sớm hơn mọi năm. Giới tài chính dành nhiều sự quan tâm và đồn đoán về việc: Liệu sẽ có sự thay đổi lớn về cơ cấu cổ đông, lãnh đạo thượng tầng tại nhà băng này?.

Dù vậy, trong thông báo mới nhất, lãnh đạo LPBank vẫn khẳng định, mọi hoạt động vận hành và kinh doanh vẫn diễn ra thông suốt, ổn định. Với nền tảng nội lực vững vàng và kế hoạch quyền lợi cổ đông rõ ràng, LPBank tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những ngân hàng cổ phần năng động và hiệu quả nhất tại Việt Nam hiện nay.