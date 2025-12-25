Diễn biến mới ở Sacombank sau khi ông Nguyễn Đức Thuỵ về làm Quyền Tổng giám đốc

Ngày 15/1/2026 sẽ là ngày chốt danh sách cổ đông để thông báo cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% cổ phần có quyền biểu quyết ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Hiện HĐQT Sacombank có 7 thành viên gồm: Ông Dương Công Minh - Chủ tịch, ông Phạm Văn Phong - Phó Chủ tịch, bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, ông Phan Đình Tuệ, ông Nguyễn Xuân Vũ, ông Vương Công Đức và bà Phạm Thị Thu Hằng.

Trong đó, ông Vương Công Đức và bà Phạm Thị Thu Hằng là hai thành viên độc lập.

Sacombank cũng vừa chính thức ra mắt bộ nhận diện thương hiệu và logo mới.

Mới đây, Sacombank đã bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy làm Quyền Tổng Giám đốc và bà Nguyễn Thị Kiều Anh làm Phó Tổng Giám đốc, kể từ ngày 23/12/2025.

Ông Thụy và bà Kiều Anh trước đó lần lượt là Chủ tịch HĐQT và Phó Tổng Giám đốc tại LPBank.

Liên quan đến biến động nhân sự tại LPBank, ông Nguyễn Văn Thùy, em trai ông Thụy, cũng rút khỏi HĐQT ngân hàng này sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua việc miễn nhiệm.

Trong một diễn biến khác, Sacombank mới đây công bố ông Dương Thanh Tuấn sẽ không còn đảm nhận chức vụ Chánh văn phòng HĐQT, người phụ trách quản trị công ty kể từ ngày 1/1/2026. Ông Tuấn vẫn tiếp tục đảm nhận chức vụ Phó Giám đốc khối Quản trị hành chính tại ngân hàng.

Thay thế ông Dương Thanh Tuấn ở vai trò này là ông Dương Trung Lợi. Ông Lợi đang là trợ lý Chủ tịch HĐQT Sacombank.