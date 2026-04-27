Giá vàng

SJC Mua 166,300 Bán 168,800

BTMH Mua 165,800 Bán 168,700

Tỷ giá

USD Mua 26,108 Bán 26,368

EUR Mua 30,018 Bán 31,600

Thị trường vàng bạc 'án binh bất động'

Sự kiện: Giá vàng

Sáng nay (27/4), thị trường vàng bạc trong nước gần như không biến động so với phiên trước. Tâm lý giao dịch thận trọng bao trùm, cả thị trường trong nước và quốc tế đều thiếu động lực rõ ràng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Doji, Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 166,3 - 168,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với sáng qua.

Giá vàng nhẫn cũng đứng im so với sáng qua. Các doanh nghiệp trên cũng đồng loạt niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 165,8 - 168,8 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.705 USD/ounce, giảm nhẹ 3 USD so với sáng qua. Mức điều chỉnh không đáng kể này khiến giá vàng trong nước thiếu cơ sở để điều chỉnh, nhất là khi chênh lệch giữa hai thị trường vẫn duy trì ở mức cao.

Giá vàng bạc trong nước đi ngang.

Nhìn chung, cả thị trường vàng đang trong trạng thái “án binh bất động”, khi nhà đầu tư chờ đợi thêm các tín hiệu mới từ kinh tế toàn cầu và chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Không chỉ vàng, thị trường bạc cũng ghi nhận trạng thái ổn định. Theo đó, giá bạc thỏi Phú Quý, Doji ở mức 78 triệu đồng/kg. Bạc Ancarat dao động quanh 77 triệu đồng/kg…

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.113 đồng/USD, giữ nguyên so với sáng qua.

Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá USD 26.138 - 26.368 đồng/USD (mua - bán). Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch quanh mức 26.600 - 26.650 đồng/USD.

Theo Ngọc Mai

Nguồn:

-27/04/2026 09:35 AM (GMT+7)
