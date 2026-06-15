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Lộ diện nhiều người sở hữu vé trúng 3 giải độc đắc xổ số miền Nam

Sự kiện: Thông tin thị trường

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 15-6 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là TPHCM, Cà Mau và Đồng Tháp.

Chiều 15-6, các đại lý đã chia sẻ thông tin về việc tìm ra nhiều khách hàng trúng giải độc đắc vé số của 3 đài thuộc xổ số miền Nam.

Giải độc đắc của vé số Tiền Giang được đại lý vé số ở tỉnh Tây Ninh đổi thưởng. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Giải độc đắc của vé số Tiền Giang được đại lý vé số ở tỉnh Tây Ninh đổi thưởng. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Theo đó, vé số Tiền Giang, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Tiền Giang mở thưởng chiều 14-6, giải độc đắc (dãy số 897210) được xác định trúng tại TP Đồng Nai.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 4 vé Tiền Giang là đại lý vé số Minh Tú ở phường Chơn Thành, TP Đồng Nai.

Đến chiều 15-6, đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh cho biết vừa đổi thưởng thêm cho các khách hàng trúng giải độc đắc 6 vé Tiền Giang.

Vé số Hậu Giang, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Hậu Giang mở thưởng chiều 13-6, giải độc đắc (dãy số 715384) được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi đổi thưởng cho 2 khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 3 vé Hậu Giang là đại lý vé số Ba Xuyên và đại lý vé số Vô Tiếp ở tỉnh Tây Ninh.

Đến chiều 15-6, đại lý vé số Quốc Dũng và đại lý vé số Anh Tuấn ở tỉnh Tây Ninh cho biết vừa đổi thưởng thêm cho các khách hàng trúng giải độc đắc 5 vé Hậu Giang.

Vé số Bình Dương, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Bình Dương mở thưởng chiều 12-6, giải độc đắc (dãy số 363193) được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 4 vé Bình Dương là đại lý vé số Ba Xuyên ở phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

Lộ diện nhiều người sở hữu vé trúng 3 giải độc đắc xổ số miền Nam - 2

Giải độc đắc của vé số Hậu Giang và vé số Bình Dương trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Thanh

Giải độc đắc của vé số Hậu Giang và vé số Bình Dương trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Thanh

Đến chiều 15-6, đại lý vé số Quốc Dũng ở tỉnh Tây Ninh đã đổi thưởng cho một khách hàng trúng giải độc đắc 6 vé Binh Dương.

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 15-6 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là TPHCM, Cà Mau và Đồng Tháp.

Chiều 14-6, lộ diện nhiều người trúng 2 giải độc đắc xổ số miền Nam
Chiều 14-6, lộ diện nhiều người trúng 2 giải độc đắc xổ số miền Nam

Kết quả xổ số miền Nam đã xác định 2 giải độc đắc của vé số TPHCM và vé số Hậu Giang trúng tại TP Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh.

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Theo Thu Tâm ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/06/2026 15:32 PM (GMT+7)
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