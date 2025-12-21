Quả dại vừa chua vừa đắng, phơi khô đem bán kiếm ngay 150.000đ/kg

“Hái ra tiền” từ loại quả khó ăn

Loại quả nhìn có vẻ ngon mắt này thực chất lại có vị chua và đắng, ngay cả chim chóc cũng không thích ăn. Đó là quả của cây chỉ thực, hay còn gọi là trấp, kim quất, khổ chanh. Tuy nhiên, quả non lại là một loại dược liệu giá trị trong Đông y.

Cây phân bố ở nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm Việt Nam, Ấn Độ, Malaysia và Trung Quốc. Ở nước ta, cây mọc hoang và được trồng nhiều ở các tỉnh miền Bắc.

Quả có mùi thơm mát, vị đắng, hơi chua. Quả non được gọi là “chỉ thực”, là dược liệu quen thuộc trong y học cổ truyền. Quả có thể để nguyên hoặc bổ đôi theo chiều ngang, rửa sạch, sau đó ủ mềm, xắt lát hoặc bào mỏng rồi sao giòn hoặc sấy khô. Quả non thường được thu hoạch vào tháng 5 hoặc tháng 6. Có thể nhặt những quả tự rụng, loại bỏ bụi bẩn, lá khô, cành khô lẫn vào.

Sau khi phơi, vỏ dược liệu có màu nâu thẫm hoặc lục đen, phần trong màu nâu hơi vàng hay trắng hơi vàng, phần tép quả và vỏ trong sau khi khô có màu nâu.

Theo Đông y, chỉ thực có vị đắng, tính hơi hàn, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như: điều trị chướng bụng, tiêu đờm, lợi tiểu, chống dị ứng và hỗ trợ sức khỏe tim mạch, chữa dạ dày, gan kém hoạt động.

Tuy nhiên lưu ý không nên dùng chỉ thực cho phụ nữ có thai, người tỳ vị hư hàn nhưng không có đầy tích.

Ở Việt Nam, người tiêu dùng có thể tìm mua chỉ thực khô với giá từ 65.000 - 150.000đ/kg tùy nơi bán và chất lượng.

Tại Trung Quốc, chỉ thực còn được chế biến thành trà để sử dụng. Giá chỉ thực tại đây cũng khá cao, 1kg loại khô có giá khoảng 40 NDT (gần 146.000đ).