Thêm một dự báo mới về giá vàng gây bất ngờ

Goldman Sachs tin rằng giá vàng còn nhiều dư địa tăng

Goldman Sachs cho rằng giá vàng sẽ tăng khoảng 14% so với hiện tại, đạt 4.900 USD/ounce vào tháng 12/2026 trong kịch bản cơ sở. Động lực chính đến từ nhu cầu mua vàng mang tính cấu trúc của các ngân hàng trung ương, kết hợp với yếu tố chu kỳ là việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến cắt giảm lãi suất.

Theo Goldman, môi trường lãi suất thấp khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn với vai trò tài sản phòng thủ. Ngoài ra, ngân hàng này cũng cảnh báo rủi ro tăng giá còn lớn hơn dự báo nếu xu hướng đa dạng hóa danh mục đầu tư lan rộng sang nhóm nhà đầu tư cá nhân.

Tại thời điểm báo cáo được công bố, giá vàng giao ngay đang dao động quanh mức 4.335 USD/ounce.

Đồng có còn hấp dẫn khi giá đã ở mức kỷ lục?

Dù dự báo giá đồng sẽ đi ngang và ổn định trong năm 2026, Goldman Sachs vẫn gọi đây là “kim loại công nghiệp ưa thích nhất” trong dài hạn. Nguyên nhân nằm ở xu hướng điện hóa toàn cầu, vốn chiếm gần một nửa tổng nhu cầu đồng.

Ngân hàng này nhấn mạnh rằng nguồn cung đồng từ các mỏ đang đối mặt với nhiều rào cản đặc thù, trong khi nhu cầu cho các lĩnh vực như xe điện, lưới điện và năng lượng tái tạo tiếp tục tăng mạnh.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên Sàn kim loại London hiện quanh mức 11.722 USD/tấn, sau khi lập đỉnh lịch sử gần 11.952 USD/tấn vào tuần trước.

Goldman Sachs dự báo giá dầu tiếp tục giảm trong năm 2026

Goldman Sachs dự báo giá dầu Brent và WTI sẽ lần lượt giảm xuống mức trung bình 56 USD/thùng và 52 USD/thùng trong năm 2026. Theo ngân hàng này, trừ khi xảy ra cú sốc nguồn cung lớn hoặc OPEC cắt giảm sản lượng mạnh tay, giá dầu thấp hơn là điều cần thiết để tái cân bằng thị trường.

Giá dầu được cho là sẽ chạm đáy vào khoảng giữa năm 2026, khi thị trường bắt đầu phản ánh triển vọng cung – cầu mới. Các yếu tố tác động gồm nhu cầu toàn cầu vẫn tăng khoảng 1,2 triệu thùng/ngày, nguồn cung Nga có thể tiếp tục suy giảm nếu chiến sự và lệnh trừng phạt kéo dài, trong khi sản lượng ngoài OPEC (không tính Nga) tăng chậm lại.

Goldman cũng lưu ý rằng rủi ro đối với triển vọng giá dầu giai đoạn 2026–2027 hiện nghiêng về chiều giảm.

Dù bi quan trong trung hạn, Goldman Sachs cho rằng giá dầu có thể bắt đầu phục hồi từ quý IV/2026, khi thị trường dần định giá khả năng quay lại trạng thái thiếu hụt nguồn cung vào nửa cuối năm 2027.

Theo kịch bản này, giá Brent và WTI có thể tăng trở lại mức khoảng 80 USD/thùng và 76 USD/thùng vào cuối năm 2028, khi trọng tâm chuyển sang việc khuyến khích đầu tư vào các dự án khai thác dài hạn.

Goldman Sachs nhìn nhận thế nào về khí đốt và thị trường điện Mỹ?

Với khí đốt, Goldman dự báo giá khí TTF tại châu Âu năm 2026 vào khoảng 29 euro/MWh và giảm còn 20 euro/MWh năm 2027, nhằm kích thích nhu cầu tiêu thụ. Tại Mỹ, giá khí được dự báo lần lượt ở mức 4,60 USD/mmBtu (2026) và 3,80 USD/mmBtu (2027), đủ cao để khuyến khích tăng sản lượng.

Đáng chú ý, ngân hàng này cảnh báo công suất dự phòng điện tại Mỹ đang suy giảm nhanh, do nhu cầu điện tăng mạnh và các nhà máy than đóng cửa nhanh hơn tốc độ bổ sung nguồn năng lượng tái tạo và khí đốt. Điều này có thể khiến giá điện tăng vọt, thậm chí làm gia tăng nguy cơ mất điện, đặc biệt tại các khu vực tập trung nhiều trung tâm dữ liệu.