Bảo hiểm phải chi trả 107 tỷ USD năm 2025 vì thiên tai

Swiss Re cho biết tổng thiệt hại bảo hiểm do thiên tai năm 2025 dự kiến đạt 107 tỷ USD. Đây là năm thứ sáu liên tiếp con số này vượt mốc 100 tỷ USD, phản ánh xu hướng gia tăng dài hạn của rủi ro thiên tai trên toàn cầu.

So với mức kỷ lục 141 tỷ USD của năm trước, thiệt hại năm nay giảm khoảng 24%. Tuy nhiên, mức giảm này không đủ để làm dịu áp lực đối với ngành bảo hiểm, khi tổn thất vẫn cao hơn đáng kể so với trung bình lịch sử.

Theo Swiss Re, chuỗi thiệt hại lớn liên tiếp đang buộc các doanh nghiệp bảo hiểm phải tăng phí, thắt chặt điều kiện bảo hiểm và rà soát lại cách định giá rủi ro.

Quốc gia nào chịu thiệt hại bảo hiểm nặng nề nhất?

Mỹ tiếp tục là thị trường chịu ảnh hưởng nặng nhất trong năm 2025, chiếm tới 83% tổng thiệt hại bảo hiểm toàn cầu. Tổng tổn thất được bảo hiểm tại Mỹ ước tính khoảng 89 tỷ USD.

Nguyên nhân chính đến từ các vụ cháy rừng lớn tại khu vực Los Angeles và các đợt bão dông mạnh kéo dài tại nhiều bang. Mật độ dân cư cao cùng giá trị tài sản lớn khiến thiệt hại bảo hiểm tại Mỹ tăng mạnh mỗi khi thiên tai xảy ra.

Swiss Re nhận định, mức độ tập trung rủi ro cao tại Mỹ khiến quốc gia này ngày càng đóng vai trò “điểm nóng” của tổn thất bảo hiểm toàn cầu.

Cháy rừng trở thành nguồn tổn thất kỷ lục

Thiệt hại bảo hiểm do cháy rừng năm 2025 đạt mức kỷ lục 40 tỷ USD trên toàn cầu. Nguyên nhân đến từ sự kết hợp của thời tiết nóng, khô kéo dài, gió mạnh và sự mở rộng của khu dân cư vào các khu vực giáp ranh rừng – đô thị.

Việc ngày càng nhiều nhà ở và bất động sản giá trị cao được xây dựng tại các vùng rủi ro cao đã khiến mỗi vụ cháy rừng gây thiệt hại lớn hơn trước đây.

Swiss Re cảnh báo, nếu xu hướng đô thị hóa tại các khu vực dễ cháy tiếp diễn, cháy rừng có thể trở thành rủi ro bảo hiểm mang tính cấu trúc, không còn là hiện tượng bất thường.

Thiệt hại bảo hiểm toàn cầu do các cơn bão dông mạnh đạt khoảng 50 tỷ USD trong năm 2025, trở thành năm tốn kém thứ ba trong lịch sử, chỉ sau 2023 và 2024.

Tại Mỹ, hoạt động bão dông trong nửa đầu năm tăng mạnh, với nhiều đợt lốc xoáy lớn vào tháng 3 và tháng 5, khiến số lượng báo cáo về lốc xoáy và gió mạnh vượt mức trung bình. Tuy nhiên, nửa cuối năm ghi nhận mức độ hoạt động thấp hơn bình thường.

Ở châu Âu, các trận mưa đá lớn xảy ra trong tháng 5 và 6 nhưng thiệt hại bảo hiểm tương đối hạn chế do các khu vực bị ảnh hưởng có mật độ tài sản giá trị cao thấp hơn.

Ngành bảo hiểm đang đối mặt với thách thức gì từ xu hướng này?

Theo Swiss Re, dù thiệt hại từng năm có biến động, xu hướng dài hạn vẫn là tổn thất bảo hiểm ngày càng tăng. Điều này đặt ra yêu cầu cấp bách về nâng cao công tác phòng ngừa, bảo vệ và chuẩn bị ứng phó với thiên tai.

Kinh tế trưởng của Swiss Re nhấn mạnh rằng việc đầu tư vào hạ tầng chống chịu, quy hoạch đô thị hợp lý và quản trị rủi ro hiệu quả là chìa khóa để bảo vệ cả con người lẫn tài sản.

Trong bối cảnh đó, ngành bảo hiểm nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng phí, thu hẹp phạm vi bảo hiểm ở các khu vực rủi ro cao và áp dụng tiêu chuẩn thẩm định nghiêm ngặt hơn trong những năm tới.