Cây mọc dại ở Việt Nam, ở nước ngoài phơi khô bán hơn 200.000đ/kg

Cỏ dại ven đường bỗng hóa “cây tiền”

Tại Việt Nam, bạn có thể bắt gặp cây xuyến chi ở khắp mọi nơi, từ các khu đất hoang, ven đường hoặc trong vườn nhà. Cây phân bố rộng khắp từ Bắc vào Nam. Loài cây dại này còn có nhiều tên gọi khác như đơn buốt, đơn kim, cúc áo, cúc vệ đường. Ít ai biết, đây không phải cây dại thông thường mà thực chất là một vị thảo dược quen thuộc trong Đông y.

Toàn cây có thể dùng làm thuốc, trừ phần rễ. Theo Đông y, vị thuốc tự nhiên này có vị đắng, hơi cay, nhạt và tính mát. Các công dụng của cây xuyến chi bao gồm hỗ trợ thanh nhiệt, sát trùng vết thương, giải độc và chống viêm.

Trong dân gian, xuyến chi thường được dùng để điều trị dị ứng, ngứa, mề đay, viêm họng, đau họng, tiêu chảy… Bạn có thể giã nát cây đắp lên vết thương hoặc vết côn trùng cắn để giảm viêm. Ngoài ra, cây xuyến chi còn được dùng làm thức ăn cho gia súc ở các vùng nông thôn.

Không chỉ phân bố ở Việt Nam, cây xuyến chi còn xuất hiện ở nhiều quốc gia khác tại châu Á, châu Mỹ, châu Phi và châu Đại Dương. Cây có sức sống mãnh liệt và cũng rất dễ trồng, chủ yếu sinh sản bằng hạt. Hạt xuyến chi có nhiều gai, có thể bám vào quần áo nếu bạn vô tình đi ngang qua.

Tại Trung Quốc, cây xuyến chi phơi khô có giá bán lên đến 60 NDT (hơn 218.000đ)/kg. Ở Việt Nam, giá xuyến chi khô dao động từ 100.000 - 170.000đ/kg tùy nơi bán và chất lượng. Người tiêu dùng cũng có thể tìm mua cây tươi với giá khoảng 28.000đ/cây.