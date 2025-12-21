Xe buýt bán rau dành riêng cho nông dân, vé chỉ vài nghìn đồng/người

Không chỉ chở người: Xe buýt kiêm cầu nối thị trường rau sạch

Tại Trung Quốc, hãng xe buýt Quý Dương đã xây dựng một tuyến xe buýt riêng để giúp các nông dân mang rau sạch vào thành phố để bán.

Trong những hình ảnh được ghi lại, một nhóm nông dân vác theo những chiếc giỏ lớn trên lưng, bên trong giỏ chứa đầy rau củ quả. Sau khi xe buýt đến, họ đặt giỏ lên giá để hàng phía trên ghế ngồi, rồi sau đó chất đầy rau củ quả lên đó.

Được biết, tuyến xe buýt hoạt động từ 6:30 sáng đến 7 giờ tối, mỗi chuyến cách nhau 40 phút. Tuyến này đi qua các khu vực đô thị và làng mạc, các nông dân trồng rau thường đi xe buýt này vào thành phố để bán rau. Tuy nhiên, xe buýt này vốn chuyên chở cả hành khách và hàng hóa, không chỉ gây nguy hiểm cho an toàn mà đôi khi còn gây ra xung đột giữa hành khách thông thường và các nông dân vì các giỏ rau củ quá cồng kềnh.

Sau khi nhận được phản hồi từ người dân, vào giữa năm ngoái, Công ty Vận tải công cộng Quý Dương đã cân nhắc nhu cầu đa dạng của hành khách và triển khai mô hình khởi hành "xe buýt đôi": một xe buýt phục vụ người dân đi làm, trong khi xe buýt còn lại dừng tại bốn trạm thường xuyên có nông dân trồng rau. Từ đó cung cấp dịch vụ bốc xếp hàng hóa dành riêng cho những người nông dân này.

Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển rau của các nông dân, tuyến xe buýt đã được trang bị các kệ chứa hàng nhiều tầng có thể tháo rời.

Do nông dân thường xuyên rời nhà sớm, tuyến xe buýt này khởi hành sớm hơn 10 phút so với xe buýt thông thường. Và vì nông dân chỉ bán nông sản tại một vài điểm dừng, công ty xe buýt đã tối ưu hóa hơn nữa các điểm dừng xe buýt, giảm số điểm dừng từ hơn ba mươi xuống còn bốn, cải thiện đáng kể hiệu quả hoạt động và cho phép người dân bán rau quả tại chợ nhanh hơn. Nhiều nông dân đã bày tỏ lòng biết ơn đối với tuyến xe buýt đặc biệt này khi giúp họ dễ dàng bán nông sản trong thành phố, tăng thêm thu nhập.

Hiện tại, tuyến đường đặc biệt dành cho nông dân này có giá vé khá bình dân. Vé cho hành khách là 2 NDT (7.200đ)/chuyến, hàng hóa nặng dưới 30 kg phải trả thêm 3 NDT (11.000đ), hàng hóa nặng hơn 30 kg phải trả thêm 5 NDT (18.000đ), với mức giá vé tối đa là 7 NDT (25.400đ).