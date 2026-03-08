Giá nhà ở xã hội tại Hà Nội tăng mạnh, nhiều dự án tiệm cận 30 triệu đồng/m2

Mặt bằng giá nhà ở xã hội tại Hà Nội tăng nhanh

Hiện nay, nhiều dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội được khởi công và mở bán với mức giá tăng đáng kể. Nếu giai đoạn trước 2023, mức giá phổ biến chỉ khoảng từ 13 - 17 triệu đồng/m2, thì hiện nay giá mặt bằng chung đã tăng lên khoảng 25 - 29 triệu đồng/m2.

Cụ thể một số dự án như Nhà ở xã hội NO1 Hạ Đình do liên danh gồm Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC), Công ty CP Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội (Haweicco) và Công ty CP Xây dựng và Phát triển nhà DAC Hà Nội làm chủ đầu tư.

Công trình được đầu tư xây dựng khối nhà cao 25 tầng, trong đó 5 tầng đế, 20 tầng căn hộ và một tầng hầm. Dự án cung cấp tổng cộng 440 căn hộ; trong đó 365 căn là nhà ở xã hội với diện tích từ 70 - 76,2 m2. Giá giá bán tạm tính khoảng 25 triệu đồng/m2, giá thuê mua tạm tính 390.000 đồng/m2/tháng.

Một số dự án nhà ở xã hội mới tại Hà Nội được chào bán với giá khoảng 25 - 29 triệu đồng/m2, cao gấp nhiều lần so với giai đoạn trước năm 2023.

Tiếp theo, dự án nhà ở xã hội tại xã Ngọc Hồi do Công ty CP Cơ khí và Xây lắp số 7 thực hiện. Dự án xây dựng trên khu đất khoảng 3.300 m2, gồm một tòa chung cư 15 tầng và một tầng hầm với 196 căn hộ, trong đó 160 căn là nhà ở xã hội. Khoảng 70% số căn được bán, phần còn lại cho thuê mua.

Giá bán dự kiến 24,7 triệu đồng/m2, đã bao gồm VAT nhưng chưa tính phí bảo trì. Với diện tích từ 40 - 59 m2, mỗi căn có giá khoảng 988 triệu đến hơn 1,4 tỷ đồng.

Một dự án khác là khu nhà ở xã hội Tân Lập tại xã Ô Diên do Công ty CP Đầu tư phát triển Ngôi sao Châu Á đầu tư. Dự án có diện tích hơn 4.900 m2, gồm một tòa chung cư 21 tầng và hai tầng hầm, cung cấp 459 căn hộ.

Theo dự kiến, giá bán khoảng 29 triệu đồng/m2, chưa bao gồm thuế, phí và kinh phí bảo trì; giá thuê tạm tính 430.000 đồng/m2. Nếu được phê duyệt mức giá này, dự án có thể nằm trong nhóm cao nhất phân khúc nhà ở xã hội tại Hà Nội, tiệm cận dự án Rice City Long Châu tại phường Bồ Đề từng ghi nhận giá hơn 29,4 triệu đồng/m2.

Ở chiều ngược lại, dự án CT2 thuộc khu nhà ở đô thị Kim Hoa tại huyện Mê Linh cũ do Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Thân Hà làm chủ đầu tư là một trong số ít dự án có giá dưới 20 triệu đồng/m2.

Trong đợt mở bán đầu tiên, chủ đầu tư chào bán 240 căn tại tòa CT2 với giá khoảng 19,8 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT, chưa gồm phí bảo trì). Các căn hộ có diện tích 62,8 - 69,8 m2, giá dao động từ khoảng 1,24 tỷ đồng đến hơn 1,38 tỷ đồng.

Áp lực nguồn cung nhà ở xã hội tại Hà Nội

Hà Nội dự kiến triển khai 148 dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 135.000 căn, nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển giai đoạn 2026 - 2030. Ảnh: Anh Văn

Dù nguồn cung nhà ở xã hội tại Hà Nội đang dần được cải thiện, khối lượng cần hoàn thành trong những năm tới vẫn rất lớn. Năm 2025, thành phố hoàn thành 5.158 căn hộ, vượt khoảng 10% kế hoạch được giao.

Tuy vậy, theo mục tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2030, Hà Nội phải triển khai quy mô lớn hơn nhiều. Riêng năm 2026, thành phố dự kiến hoàn thành khoảng 18.700 căn hộ, cao gấp nhiều lần so với kết quả đạt được trong năm trước. Năm 2027 được xác định là giai đoạn cao điểm khi lượng căn hộ dự kiến đưa ra thị trường có thể đạt khoảng 20.000 căn.

Ở tầm dài hạn, Hà Nội đặt mục tiêu phát triển tối thiểu 120.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026 - 2030. Qua rà soát của Sở Xây dựng, thành phố dự kiến triển khai 148 dự án với tổng diện tích khoảng 568 ha, tương ứng hơn 135.000 căn hộ.

Song song với chương trình dành cho người thu nhập thấp và công nhân, Hà Nội cũng phối hợp với các bộ, ngành để phát triển quỹ nhà ở cho lực lượng vũ trang, với nhu cầu ước tính khoảng 62.800 căn.