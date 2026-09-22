Mi Hồng Bà Chiểu bị xử phạt sau thanh tra vì những vi phạm nào?

Phát hiện nhiều tồn tại, vi phạm về phòng, chống rửa tiền tại Mi Hồng Bà Chiểu

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh khu vực 2 vừa công bố thông báo kết luận thanh tra đối với Công ty TNHH Mi Hồng Bà Chiểu (Mi Hồng Bà Chiểu).

Mi Hồng Bà Chiểu có địa chỉ tại số 308 Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định, TP.HCM. Bà Nguyễn Trọng Nghĩa là chủ sở hữu kiêm Tổng Giám đốc.

Theo thông báo kết luận thanh tra của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh khu vực 2, Mi Hồng Bà Chiểu có một số tồn tại, hạn chế, vi phạm.

Cụ thể, Mi Hồng Bà Chiểu chưa đảm bảo thời hạn gửi bản quy trình nội bộ sau khi cập nhật, sửa đổi về Cục Phòng, chống rửa tiền; chưa kịp thời đăng ký thông tin người chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền.

Mi Hồng Bà Chiểu bị Thanh tra Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh khu vực 2 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng. Ảnh: Vân Nguyễn.

Ngoài ra, Mi Hồng Bà Chiểu chưa thực hiện đầy đủ việc lưu trữ thông tin, hồ sơ, tài liệu khi nhận biết khách hàng (còn 1 trường hợp chọn mẫu chưa thực hiện). Bên cạnh đó, chưa đảm bảo thời hạn khi gửi Báo cáo đánh giá kết quả rủi ro về rửa tiền năm 2025.

Chưa hết, theo cơ quan thanh tra, Mi Hồng Bà Chiểu còn tồn tại trong việc xác định giá trị gia tăng trong hoạt động mua, bán, chế tác vàng trang sức mỹ nghệ.

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh khu vực 2 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng của Mi Hồng Bà Chiểu theo quy định.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh khu vực 2 đã phối hợp cơ quan chức năng để xử lý theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

Số tiền xử phạt vi phạm hành chính và hành vi vi phạm cụ thể không được Thanh tra Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh khu vực 2 công bố trong thông báo kết luận thanh tra.

Mi Hồng từng bị phát hiện hàng loạt vi phạm về kinh doanh vàng, phòng, chống rửa tiền và thuế

Cũng liên quan đến thương hiệu Mi Hồng, như Dân Việt đã đưa tin, ngày 8/8, Thanh tra Chính phủ công bố thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng và các vấn đề liên quan tại một số doanh nghiệp, trong đó có đề cập tới Công ty TNHH Mi Hồng.

Theo đó, đối với Công ty TNHH Mi Hồng, Thanh tra Chính phủ xác định một số vi phạm.

Thứ nhất, doanh nghiệp chưa báo cáo Ngân hàng Nhà nước về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh vàng miếng tại một số chi nhánh, vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 20 Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của NHNN quy định về trách nhiệm báo cáo của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng hoạt động kinh doanh vàng.

Thứ hai, Công ty TNHH Mi Hồng liên quan đến việc thực hiện quy định về công bố thông tin, cung cấp thông tin sai lệch, không đầy đủ với khách hàng về các sản phẩm mà công ty đã cung cấp trên website theo quy định về thương mại điện tử, sử dụng công nghệ số để kinh doanh vàng, vi phạm quy định tại điểm a khoản 3 Điều 26 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Thứ ba, về việc chấp hành quy định về phòng, chống rửa tiền, có một số vi phạm như: Không thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng, chống rửa tiền; thu thập thông tin nhận biết khách hàng chưa đầy đủ; không cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng; không thực hiện phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền và áp dụng các biện pháp xử lý tương ứng, dẫn đến phải xem xét, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Vi phạm thứ tư là kê khai thiếu thuế TNCN phải nộp của thành viên Hội đồng thành viên khi chuyển nhượng vốn, vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 10 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

Đặc biệt, tại kết luận thanh tra, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện chỉ đạo tại Công điện số 159/CĐ-TTg ngày 7/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về định hướng chỉ đạo, điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ; nhất là tăng cường thanh tra, kiểm tra toàn diện, tổng thể để phát hiện và xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm.

Điển hình là các hành vi thao túng, găm hàng, đẩy giá, buôn lậu, đầu cơ, trục lợi, kinh doanh trái phép của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, gây bất ổn thị trường vàng, trong đó có Công ty TNHH Mi Hồng.

Thanh tra Chính phủ đồng thời kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 8390/VPCP-V.I ngày 8/9/2025 của Văn phòng Chính phủ về tình hình thị trường vàng thời gian qua, nhất là xử lý “không khoan nhượng” các hành vi buôn lậu, gian lận, trốn thuế, đầu cơ trục lợi, kinh doanh trái phép, găm hàng, thao túng thị trường vàng của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, trong đó có Công ty TNHH Mi Hồng.