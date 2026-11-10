Thanh tra: Công ty xăng dầu Thanh Bình chuyển 48.100 tỷ đồng qua công ty 'ma'

Thông tin được nêu trong kết luận thanh tra chuyên đề diện rộng về hoạt động kinh doanh xăng dầu, do Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn ký.

Đoàn thanh tra gồm 113 thành viên đã kiểm tra hoạt động của 260 doanh nghiệp từ ngày 10/7 đến 5/10, trong đó có 23 thương nhân đầu mối và 237 thương nhân phân phối. Kết quả chỉ ra nhiều vi phạm, hạn chế liên quan điều kiện kinh doanh, dự trữ xăng dầu bắt buộc, găm hàng, kê khai và nộp thuế bảo vệ môi trường, sử dụng quỹ bình ổn và hoạt động mua bán giữa các thương nhân.

Đặc biệt, Thanh tra Chính phủ phát hiện 7 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, đã chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để chỉ đạo, tiếp nhận và khởi tố theo quy định.

Trong đó, 6 doanh nghiệp cùng 16 đơn vị liên quan có dấu hiệu phạm tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Sáu doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Kinh doanh thương mại xăng dầu Thanh Bình (Công ty Thanh Bình), Công ty Đầu tư P.A.S, Công ty Xăng dầu Tây Nam S.W.P, Công ty cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển thương mại PLI và Công ty cổ phần Vận tải và Sản xuất Long Phú.

48.100 tỷ đồng chuyển lòng vòng, quay về tài khoản giám đốc

Công ty Thanh Bình thành lập năm 2018 với vốn điều lệ 1 tỷ đồng, do ông Nguyễn Ngọc Sơn làm Giám đốc. Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp là bán buôn nhiên liệu lỏng, rắn, khí và các sản phẩm liên quan.

Theo kết luận thanh tra, 12 doanh nghiệp có quan hệ giao dịch với Công ty Thanh Bình đều không có giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, không hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Một số người đại diện theo pháp luật thực chất chỉ là lao động làm thuê, nhận lương hàng tháng; có trường hợp bị giả mạo căn cước công dân để thành lập công ty "ma".

Từ tháng 1/2024 đến tháng 6/2026, Thanh Bình sử dụng gần 5.000 hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào, thể hiện mua khoảng 2,6 tỷ lít xăng dầu của 12 doanh nghiệp này, trị giá 42.600 tỷ đồng. Số hóa đơn được dùng để hợp thức hóa việc bán khoảng 2,8 tỷ lít xăng dầu, trị giá 46.000 tỷ đồng, cho 112 khách hàng và khách lẻ.

Để thanh toán các hóa đơn đầu vào, Thanh Bình sử dụng 15 tài khoản ngân hàng chuyển tổng cộng 48.100 tỷ đồng đến 23 tài khoản của 12 công ty "ma".

Số tiền sau đó được luân chuyển qua 3 tài khoản của hai công ty trung gian, rồi quay về 26 tài khoản cá nhân của ông Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Công ty Thanh Bình.

Từ đây, ông Sơn tiếp tục chuyển 13.070 tỷ đồng cho 114 tổ chức, trong đó khoảng 11.203 tỷ đồng được chuyển trở lại Công ty Thanh Bình. Ngoài ra, ông chuyển 37.880 tỷ đồng cho 1.285 cá nhân qua khoảng 1.800 tài khoản.

Kiểm tra nguồn gốc hàng hóa, đoàn thanh tra còn phát hiện một số phiếu SMO (lệnh xuất kho, đặt hàng trực tuyến) được sử dụng cho nhiều lô xăng dầu. Có phiếu đã bị hủy hoặc không nhận hàng nhưng vẫn được đưa vào báo cáo để chứng minh nguồn gốc.

Thanh tra nhận định vụ việc có dấu hiệu mua bán xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc (hàng lậu), sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp; đồng thời có dấu hiệu phạm tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Một cây xăng dầu ở Hà Nội. Ảnh: Hoàng Giang

Công ty P.A.S dùng hóa đơn của 25 doanh nghiệp 'ma'

Một trường hợp khác được nêu trong kết luận là Công ty Đầu tư P.A.S cùng 4 đơn vị trực thuộc.

Từ tháng 7 đến tháng 10/2024, các đơn vị này sử dụng gần 4.200 hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào, thể hiện mua khoảng 150 triệu lít xăng dầu từ 8 công ty "ma", trị giá 3.300 tỷ đồng. Số hóa đơn nhằm hợp thức hóa việc bán 142 triệu lít xăng dầu, trị giá khoảng 2.210 tỷ đồng, cho 6 khách hàng doanh nghiệp và khách lẻ.

Đối chiếu dữ liệu tại cơ quan thuế, thanh tra phát hiện 8 doanh nghiệp xuất hóa đơn cho P.A.S đã sử dụng hơn 3.800 hóa đơn đầu vào, thể hiện mua xăng dầu từ 17 công ty khác với tổng trị giá 3.347 tỷ đồng. Cả 25 doanh nghiệp trong chuỗi giao dịch đều được xác định là công ty "ma".

Về dòng tiền, P.A.S cùng 4 đơn vị trực thuộc chuyển tiền mua hàng cho các doanh nghiệp xuất hóa đơn. Sau đó, số tiền này được chuyển tiếp cho 22 cá nhân hoặc rút bằng tiền mặt, tổng cộng 2.200 tỷ đồng.

Đáng chú ý, bà Phùng Thị Mỹ Duyên, kế toán chi nhánh P.A.S tại TP HCM, đã nhận 356 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ nhận định hoạt động của Công ty P.A.S cũng có dấu hiệu phạm tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.