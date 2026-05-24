Thần tốc giải phóng mặt bằng nút giao Phạm Tu - Xa La sau 10 năm chậm tiến độ

Dự án nút giao thông giữa tuyến đường số 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An với đường 70 (đường Phan Trọng Tuệ - nút đường Phạm Tu - đường 70) có tổng vốn đầu tư 1.921,12 tỷ đồng, trong đó giải phóng mặt bằng là 767,56 tỷ đồng.

Dự án khởi công năm 2014, đã đưa vào khai thác sử dụng từ năm 2019, tuyến 1 thông xe với đường 70 từ tháng 1/2020.

Riêng nút giao đường Phạm Tu - đường 70 được phê duyệt từ tháng 6/2017 nhưng tạm dừng thi công từ năm 2018 do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, hiện nay trên công trường, máy móc thi công hoạt động liên tục để phá dỡ những tòa nhà nằm trong phạm vi thực hiện dự án, tạo mặt bằng sạch để chủ đầu tư triển khai thi công các hạng mục tại nút giao Phạm Tu - đường 70.

Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng phường Hà Đông, đến nay toàn bộ 59 hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng dự án nút giao Xa La - Phạm Tu đã ký biên bản bàn giao đất.

Việc đẩy nhanh bàn giao mặt bằng được đánh giá là yếu tố then chốt giúp dự án sớm hoàn thiện, giảm ùn tắc cho cửa ngõ phía Tây Nam Hà Nội.

Phường Thanh Liệt và Kiến Hưng cũng đã hoàn thành công tác GPMB dự án. Theo UBND phường Thanh Liệt, tổng diện tích cần thu hồi là 30.989,1 m², liên quan tới 55 trường hợp gồm hộ gia đình, cá nhân và tổ chức.

Trong quá trình triển khai, một số hộ dân còn băn khoăn về chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư và đơn giá giữa các thời điểm thực hiện dự án.

Khu vực nút giao Phạm Tu - đường 70 thường xuyên xảy ra ùn tắc, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Công tác giải phóng mặt bằng quyết liệt khiến nút giao này đang từng bước được giải cứu.

Sau khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ tăng kết nối, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng trong khu vực.