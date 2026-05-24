Hình ảnh tăng tốc, rầm rộ giải phóng mặt bằng nhanh chưa từng có trên tuyến đường Vành đai 2.5

Đường Vành đai 2.5 Hà Nội

Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn qua phường Thanh Xuân đang được Hà Nội đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng theo lệnh xây dựng khẩn cấp. Đoạn tuyến dài gần 1 km, kéo dài từ phố Ngụy Như Kon Tum đến đường Nguyễn Trãi.

Khu vực quanh ga metro Thượng Đình trên đường Nguyễn Trãi đang trở thành công trường phá dỡ phục vụ dự án mở đường.

Bên trong ngõ 190 Nguyễn Trãi, nhiều hộ dân cũng đang tất bật di chuyển đồ đạc, tháo dỡ những vật dụng cuối cùng đến chỗ ở mới trước khi bàn giao mặt bằng.

“Gia đình tôi thuộc diện thu hồi khoảng 60 m2 đất, hiện gia đình đã nhận thông báo đền bù và dự kiến được bố trí tái định cư tại khu vực Đại Mỗ. Dù ở đây lâu năm nhưng chúng tôi đồng tình, ủng hộ chủ trương của TP.Hà Nội”, bà M, sinh sống trên đường Nguyễn Trãi cho biết.

Đoạn tuyến Vành đai 2,5 qua phường Thanh Xuân có chi phí giải phóng mặt bằng dự kiến khoảng 3.686 tỷ đồng, chiếm gần 44% tổng mức đầu tư của ba đoạn tuyến thuộc dự án.

Hình ảnh giải phóng mặt bằng trên đường Nguyễn Trãi, ngày 13/5.

Tuyến đường Vành đai 2.5 đoạn qua phường Thanh Xuân dài gần 1 km, mặt cắt khoảng 50 m, với diện tích thu hồi hơn 39.000 m2. Tuyến đường đi qua khu dân cư đông đúc, liên quan tới 472 thửa đất và khoảng 700 hộ dân.

Lực lượng chức năng đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện để hoàn thành mục tiêu bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 15/5.

Một trong những khó khăn lớn nhất hiện nay là tuyến đường đi qua khu dân cư lâu đời thuộc khu vực làng Nhân Chính cũ, nơi có hệ thống ngõ nhỏ chằng chịt khiến máy móc cơ giới khó tiếp cận.

Người dân cho biết họ không khỏi tiếc nuối khi phải rời nơi ở gắn bó hàng chục năm cùng những người hàng xóm quen thuộc.

Dù còn áp lực về chi phí xây dựng và ổn định cuộc sống mới, nhiều gia đình vẫn kỳ vọng điều kiện sinh hoạt sẽ tốt hơn sau khi di dời.

Phường Thanh Xuân sẽ tiếp tục duy trì 6 tổ công tác chuyên trách để đẩy mạnh tháo dỡ tại khu vực Nhân Chính cũ, đồng thời phối hợp với các đơn vị thi công vận chuyển khối lượng lớn phế thải ra khỏi hiện trường, phục vụ tiến độ dự án.

Dự án đường Vành đai 2,5 có tổng chiều dài 19,41 km, mặt cắt ngang 40-50 m; điểm đầu giao với đường dẫn cầu Thanh Trì, điểm cuối tại phường Phú Thượng. Toàn tuyến được chia thành 13 đoạn, triển khai theo nhiều hình thức và nguồn vốn khác nhau. Trong đó, 7,6 km đã hoàn thành theo quy hoạch, 9,36 km đang được triển khai đầu tư...

Đây là tuyến giao thông quan trọng, nằm giữa Vành đai 2 và Vành đai 3, có vai trò kết nối liên khu vực, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ của Hà Nội.

Trước đó, dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A chính thức thông xe kỹ thuật giúp người dân đi lại thuận lợi, giảm ùn tắc.

Đoạn tuyến này trở thành điểm giao thông huyết mạch của Hà Nội, giúp ngắn thời gian di chuyển từ Đầm Hồng (ngõ 192 Lê Trọng Tấn) ra đường Giải Phóng.

Hiện đoạn Đầm Hồng - Nguyễn Trãi đã được phá dỡ, san gạt để phục vụ thi công. Song mặt bằng đoạn qua địa bàn phường Khương Đình vẫn còn nhiều nhà dân, chưa được tháo dỡ.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội, 3 đoạn tuyến đường Vành đai 2,5 dự kiến hoàn thành trong quý IV năm 2026, góp phần tạo diện mạo mới cho đô thị dọc tuyến và giảm ùn tắc nội đô. Trong ảnh, đường Vành đai 2.5 đoạn tuyến khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ (phường Cầu Giấy và phường Yên Hòa) đang được triển khai thi công.

Khi hoàn thiện đường Vành đai 2,5 không chỉ là một tuyến đường giao thông mới rộng, đẹp mà còn là động lực phát triển giúp hiện đại hóa hạ tầng và mở rộng không gian phát triển cho Hà Nội.