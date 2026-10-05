Chàng trai biến đất sau nhà ở Nhật thành vườn rau xanh mướt

Lê Đức Nhân, 33 tuổi, quê Bình Định, sang Nhật năm 2015 và hiện sống tại tỉnh Gunma, làm việc trong ngành khách sạn.

Nhân cho biết ý định trồng cây đã có từ những ngày đầu sang Nhật. Lớn lên ở Bình Định, anh quen với sân nhà và những luống rau, nhưng thời gian đầu thường phải thuê nhà, chuyển chỗ ở nên không có điều kiện làm vườn.

Khoảng ba năm trước, khi nơi ở ổn định hơn, Nhân tận dụng phần đất nhỏ phía sau nhà để trồng cây. Ban đầu anh chỉ định trồng vài chậu rau, sau đó số lượng và chủng loại tăng dần.

Khu vườn chỉ rộng khoảng 25 m2, phần lớn cây được trồng trong chậu xen với một số luống nhỏ. Theo từng mùa, anh trồng cà chua, mướp đắng, dưa leo, cải xanh và các loại rau gia vị quen thuộc. Nhân không đặt mục tiêu tự cung cấp toàn bộ rau cho bữa ăn hay trồng để bán, mà chủ yếu lựa chọn những loại mình thích.

Trong số đó, cà chua là loại cây anh yêu thích nhất. Theo Nhân, khí hậu khá phù hợp, cây dễ chăm và cho năng suất tốt. Anh thích nhất giai đoạn từng chùm quả chuyển dần từ xanh sang đỏ sau thời gian chăm sóc.

Tuy nhiên, việc làm vườn tại Gunma cũng có những trở ngại riêng. Khó khăn lớn nhất là mùa đông, khi tuyết rơi nhiều và nhiệt độ xuống thấp, khiến thời gian gieo trồng ngoài trời bị hạn chế.

Ngay từ khi làm vườn, Nhân chọn trồng phần lớn cây trong chậu. Cách này tốn thêm chi phí mua chậu, đất và dụng cụ nhưng thuận tiện hơn khi cần di chuyển cây vào trong nhà lúc thời tiết lạnh.

Thổ nhưỡng quanh nhà cũng không phù hợp với tất cả các loại rau anh muốn trồng. Nhân thường mua đất chuyên dụng tại các cửa hàng vật liệu và làm vườn, sau đó trộn với đất thịt để cải tạo. Phân bón cũng được lựa chọn theo từng loại cây thay vì sử dụng chung một loại.

Sau ba năm tự chăm vườn, Nhân cho rằng cách trồng không quá phức tạp. Theo anh, cây cần được cung cấp đủ nước, bón phân định kỳ và quan sát thường xuyên để kịp thời điều chỉnh khi có vấn đề.

Khó hơn là việc duy trì khu vườn khi anh vẫn làm việc toàn thời gian và một mình đảm nhiệm mọi công đoạn. Do khách sạn nằm gần nhà, những ngày cây cần nhiều nước, anh có thể tranh thủ giờ nghỉ trưa trở về tưới.

Ngày nghỉ, anh làm những việc mất nhiều thời gian hơn như nhổ cỏ, xới đất, thay chậu hay sắp xếp lại cây. Có hôm những việc này kéo dài gần cả ngày nhưng Nhân không coi đó là công việc phải hoàn thành. Anh xem khoảng thời gian chăm cây là lúc nghỉ ngơi sau giờ làm.

Ngoài rau quả, Nhân còn trồng hoa theo mùa và sở thích, trong đó có hoa ly, hoa hồng, hoa mẫu đơn. Khi hoa nở, anh cắt mang vào nhà cắm, coi đó như một phần thành quả sau thời gian chăm sóc khu vườn.

"Càng làm càng thấy đây không còn là thú vui nữa, mà giống như một cách để giữ kết nối với quê nhà", Nhân nói.

Ảnh: NVCC