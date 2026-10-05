Hồng giòn socola Trung Quốc giá 'rẻ chưa từng có'

Khảo sát tại TP HCM và các cửa hàng online ở Hà Nội cho thấy hồng giòn socola Trung Quốc hiện quanh 40.000-60.000 đồng một kg. Một số nơi bán combo 3 kg với giá 89.000-90.000 đồng, tương đương khoảng 30.000 đồng một kg. Mức này thấp hơn 5.000-10.000 đồng một kg so với hồng giòn, hồng mềm Đà Lạt và chỉ bằng khoảng một phần ba giá giống Fuji Đà Lạt.

So với thời điểm mới xuất hiện trên thị trường Việt Nam cách đây gần 3 năm, giá loại quả này đã giảm 70-85%. Năm ngoái, mỗi kg hồng socola Trung Quốc vẫn được các mối nhập bán khoảng 100.000 đồng.

Hồng socola vốn được biết đến là dòng hồng ngọt có nguồn gốc từ Nhật Bản, từng có giá tới hàng triệu đồng một kg. Ngoài hàng Nhật và Hàn Quốc, sản phẩm trồng tại Trung Quốc xuất hiện ngày càng nhiều ở Việt Nam.

Khác biệt của loại hồng này nằm ở phần ruột. Khi bổ ra, thịt quả có những mảng hoặc đốm nâu giống chocolate, càng chín màu càng rõ. Quả có thể ăn khi còn cứng, thịt giòn, ngọt và không chát. Một số sản phẩm từ Sơn Tây, Trung Quốc có cỡ quả khoảng 6,5-7,5 cm, không hạt và được xem là đặc sản theo mùa.

Chị Hoa, tiểu thương bán trái cây trên đường Phạm Văn Chiêu (phường An Hội Tây, TP HCM) cho biết hồng socola Trung Quốc hiện thuộc nhóm bán chạy tại cửa hàng nhờ hình thức lạ, vị ngọt và độ giòn.

"Mỗi ngày tôi bán 2-3 thùng, mỗi thùng 10 kg", chị nói.

Tại Hà Nội, theo chị Thanh, một đầu mối bán sỉ trái cây, những năm trước nguồn hồng socola còn ít nên giá cao. Năm nay, hàng về nhiều hơn, giá sỉ theo đó giảm mạnh. Một thùng 10 kg hiện có giá 250.000-260.000 đồng, tương đương 25.000-26.000 đồng một kg.

Hồng giòn socola được bán nhiều trên các cửa hàng oniline ở TP HCM và Hà Nội. Ảnh: Thu Hồng

Tại vùng trồng Sơn Tây (Trung Quốc), giá bán buôn loại hồng này cho các đơn hàng lớn (2,5-8,5 tấn) hiện chỉ 0,8-1,2 nhân dân tệ mỗi cân, tương đương 6.000-9.300 đồng.

Trên các sàn thương mại điện tử nước này, mức bán lẻ cũng tương đối rẻ. Tại sàn JD.com, hộp hồng socola giòn Sơn Tây loại 1,5 kg có giá khuyến mại 14,9 nhân dân tệ (khoảng 56.000 đồng.). Tính ra, mỗi kg hồng quanh 38.500 đồng.

Với các hộp lớn 2,25-2,5 kg, mức giá dao động 9,96-11,07 nhân dân tệ một kg, tức khoảng 38.600-42.900 đồng.

Giá thấp hơn xuất hiện ở các chương trình bán theo trọng lượng lớn. Trên Pinduoduo, nền tảng thương mại điện tử thuộc PDD Holdings, một chương trình bán hồng socola giòn ngày 28/9 có giá 6,5 nhân dân tệ (25.200 đồng) cho 2,25 kg. Tính ra mỗi kg tương đương khoảng 11.200 đồng.

Theo các đầu mối nhập khẩu, hồng socola chủ yếu được nhập trực tiếp từ Trung Quốc rồi phân phối cho cửa hàng và tiểu thương tại các chợ truyền thống, thay vì qua chợ đầu mối. Giá nhập rẻ giúp loại hồng này đổ về Việt Nam ngày càng nhiều với mức giá cạnh tranh.

Số liệu của Cục Hải quan cho thấy, 8 tháng đầu năm, Việt Nam nhập gần 900 triệu USD rau quả từ Trung Quốc, tăng 51% so với cùng kỳ năm ngoái. Nho, táo, lê và hồng nằm trong nhóm được nhập nhiều nhất.