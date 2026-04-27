Đất đấu giá phía tây Hà Nội trúng cao nhất 125 triệu đồng một m2

UBND xã Quốc Oai cùng Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia vừa tổ chức phiên đấu giá 17 thửa đất. Các thửa này thuộc khu đất đấu giá ĐG06 giáp đường vành đai xã Quốc Oai, cách Mỹ Đình khoảng 18 km.

Diện tích các thửa khoảng 97-119 m2. Trong đó, khu A có giá khởi điểm mỗi m2 là 14,2 triệu đồng, khu B ở mức 9,5 triệu. Bước giá áp dụng chung cho các thửa đất trong các vòng đấu giá là 3 triệu một m2.

Sau nhiều vòng đấu, cả 17 lô đất được bán thành công. Lô trúng cao nhất đạt hơn 125,2 triệu đồng một m2, chênh gần 9 lần khởi điểm. Một số lô xung quanh cũng ghi nhận mức trúng cao, vượt trăm triệu mỗi m2. Lô trúng thấp nhất đạt 84,5 triệu mỗi m2.

Tổng giá trị trúng 17 thửa đất đạt gần 190 tỷ đồng, chênh lệch tăng thu ngân sách trên 166 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND xã Quốc Oai Nguyễn Trung Thành cho biết địa phương sẽ tạo điều kiện để khách trúng đấu giá hoàn thiện thủ tục, đưa đất vào sử dụng.

Khu vực Quốc Oai từng là "điểm nóng" đấu giá đất thời gian qua. Đơn cử tại phiên đấu ngày 7/3, địa phương cũng đấu giá thành công 13 lô đất khu ĐG06. Mức trúng cao nhất được ghi nhận đạt 155 triệu đồng mỗi m2, chênh 11 lần mức khởi điểm. Khách trúng sẽ phải trả gần 16 tỷ đồng cho lô đất vị trí góc, giáp mặt đường này.

Năm nay, Hà Nội dự kiến tổng thu từ đất đai (gồm đấu giá, giao hoặc cho thuê, chuyển nhượng quyền sử dụng đất...) khoảng 150.000 tỷ đồng, tăng gần 40% so với 2025. Năm ngoái, Thủ đô ghi nhận thu từ đất 107.900 tỷ đồng, vượt dự toán gần 125% và gấp hơn 2,6 lần năm 2024. Nguồn thu từ đất chiếm khoảng 15% tổng thu ngân sách của Hà Nội năm 2025.