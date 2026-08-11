Công ty của ông Phạm Nhật Vượng sẽ đưa vệ tinh lên quỹ đạo bằng tên lửa SpaceX

Thông tin được Công ty cổ phần VinSpace, thành viên thuộc hệ sinh thái Vingroup, công bố ngày 11/8. Đây là hình thức nhiều khách hàng cùng chia sẻ một chuyến phóng của SpaceX để đưa các vệ tinh lên quỹ đạo, trong đó VinSpace đảm nhiệm việc nghiên cứu, phát triển, chế tạo và vận hành vệ tinh sau khi được đưa lên quỹ đạo.

Transporter Rideshare của SpaceX là dịch vụ phóng chung nhiều vệ tinh trên cùng một tên lửa Falcon 9. Theo đó, thay vì một doanh nghiệp phải thuê cả tên lửa để phóng một vệ tinh, công ty của Elon Musk sẽ gom hàng chục hoặc hàng trăm vệ tinh nhỏ của nhiều khách hàng lên cùng một chuyến nhằm giảm chi phí.

Theo thỏa thuận giữa hai bên, công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ thử nghiệm các module vệ tinh tự phát triển. Doanh nghiệp muốn từng bước nâng cao năng lực làm chủ hệ thống vệ tinh và triển khai những ứng dụng thương mại trong tương lai.

Công ty VinSpace được ông Phạm Nhật Vượng thành lập ngày 3/11/2025, với vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Doanh nghiệp này hoạt động ở 6 ngành nghề, nổi bật là sản xuất máy bay, tàu vũ trụ, vệ tinh viễn thông, vận tải hàng hóa hàng không.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện nắm giữ 71% vốn của VinSpace. Tập đoàn Vingroup là cổ đông lớn thứ hai của doanh nghiệp này, sở hữu 19% cổ phần. Số vốn còn lại thuộc về ông Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng, hai người con của ông Vượng.

Tên lửa phóng lên quỹ đạo. Ảnh: VIC

Theo báo cáo thường niên năm 2025 của Vingroup, Vinspace lên kế hoạch chế tạo và đưa vệ tinh siêu nhỏ đầu tiên lên quỹ đạo trong năm 2027. Ngoài chế tạo và phóng vệ tinh, họ cũng xây dựng cơ sở vật chất phòng sạch, thiết bị thử nghiệm và hệ thống trạm mặt đất bảo đảm dự án triển khai đúng tiến độ đã đặt ra.

Còn SpaceX là công ty công nghệ vũ trụ do người giàu nhất thế giới Elon Musk thành lập năm 2002. Họ chuyên phát triển tên lửa, tàu vũ trụ và các dịch vụ vệ tinh. Hiện công ty có vốn hóa 1.827 tỷ USD, đứng thứ 8 thế giới.