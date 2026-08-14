Giá xăng dầu hôm nay 14/8: Thế giới giảm, trong nước có giá mới

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu trên thị trường quốc tế trong phiên giao dịch 13/8 quay đầu giảm sau 5 phiên tăng liên tiếp.

Kết thúc phiên giao dịch 13/8, theo Reuters, giá dầu Brent giảm 2,15%, xuống còn 87,07 USD/thùng. Còn giá dầu WTI hạ 2,4%, về mức 81,25 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (14/8), giá dầu WTI đảo chiều đi lên.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 7h02' ngày 14/8 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 87,07 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI lên mức 81,35 USD/thùng, tăng 0,12% so với phiên liền trước.

Giá dầu giảm khi giới đầu tư đánh giá triển vọng nhu cầu toàn cầu suy yếu trong năm nay và lượng tồn kho dầu thô của Mỹ tăng mạnh.ư

Dữ liệu do Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố vào ngày 12/8 cho thấy kho dự trữ dầu thô thương mại của Mỹ ghi nhận mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 1/2023, trong bối cảnh xuất khẩu sụt giảm.

Giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm. Ảnh: Thạch Thảo

EIA cho biết trong tuần kết thúc vào ngày 7/8, tồn kho dầu thô của Mỹ tăng 17,4 triệu thùng lên 424,4 triệu thùng, mức cao nhất kể từ ngày 5/6, trái ngược hoàn toàn với dự báo giảm 1,4 triệu thùng từ cuộc khảo sát của Reuters.

Trong khi đó, báo cáo thị trường dầu mỏ hàng tháng do Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) công bố vào ngày 12/8 đã hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2026 xuống còn 580.000 thùng/ngày.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết họ dự báo mức tiêu thụ dầu sẽ giảm 1,6 triệu thùng/ngày trong năm nay so với mức dự báo giảm 1 triệu thùng/ngày đưa ra tháng trước do nhu cầu bị kìm hãm bởi giá cao và nguồn cung bị hạn chế bởi cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel với Iran.

Tuy nhiên, giá dầu vẫn được hỗ trợ từ việc thiếu tiến triển trong các cuộc đàm phán về tình trạng phong tỏa eo biển Hormuz cũng như các gián đoạn nguồn cung.

Ngày 14/8, một nguồn tin cấp cao của Iran cho hay không có tiến triển nào trong các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran (đạt được hồi tháng 6) cũng như xác định khung thời gian triển khai thỏa thuận này.

Dữ liệu vận tải biển từ Kpler cho thấy, số lượng tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz (không tính tàu container) đã giảm xuống còn 5 chiếc vào ngày 12/8 - mức thấp nhất trong vòng 3 tuần qua.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Ở thị trường trong nước, liên bộ Công Thương - Tài chính đã tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu từ chiều qua (13/8).

Theo đó, giá bán của hầu hết các loại xăng dầu tại kỳ điều hành 13/8 đều được điều chỉnh giảm so với kỳ điều hành liền trước (trừ dầu mazut).

Cụ thể, giá xăng E10 giảm 205 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.119 đồng/lít. Giá xăng E5 hạ 493 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.235 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel giảm 311 đồng/lít, giá bán không cao hơn 27.233 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu mazut tăng 365 đồng/kg, giá bán không cao hơn 16.756 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho hay, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Cụ thể, giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam tính đến ngày 13/8 như sau:

Giá xăng tại Thái Lan là 28.436 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); tại Campuchia là 26.760 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); ở Lào là 44.136 đồng/lít; tại Trung Quốc là 32.383 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); ở Việt Nam là 22.119 đồng/lít.

Giá dầu ở Thái Lan là 28.436 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); tại Campuchia là 31.274 đồng/lít; ở Lào là 37.152 đồng/lít; tại Trung Quốc là 29.366 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); ở Việt Nam là 27.233 đồng/lít.