Sau cú giảm mạnh của cổ phiếu “họ Vin”, ông Phạm Nhật Vượng còn sở hữu bao nhiêu tỷ USD?

Thị trường rung lắc mạnh, nhóm “họ Vin” chịu áp lực bán lớn

Sau giai đoạn tăng nóng kéo dài, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào nhịp điều chỉnh khi lực bán chốt lời gia tăng trên diện rộng. Tại phiên giao dịch cuối tuần qua, tâm điểm điều chỉnh nằm ở nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup - nhóm từng đóng vai trò dẫn dắt thị trường trong nhiều tuần trước đó.

Cổ phiếu VIC của Vingroup giảm 9.100 đồng, xuống còn 209.600 đồng/cổ phiếu. Khối ngoại cũng bán ròng khoảng 400.000 cổ phiếu VIC trong phiên sáng.

Tương tự, cổ phiếu VHM của Vinhomes giảm 5.600 đồng, lùi về 154.200 đồng/cổ phiếu và ghi nhận lượng bán ròng gần 1 triệu đơn vị từ nhà đầu tư nước ngoài. Các mã khác như VPL của Vinpearl hay VRE của Vincom Retail cũng đồng loạt đi xuống, giao dịch lần lượt quanh mức 93.400 đồng và 31.900 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến cổ phiếu 'họ' Vingroup trong thời gian qua. Biểu đồ: FireAnt

Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng vẫn tăng gần 10 tỷ USD sau hơn 2 tháng

Dù cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup điều chỉnh mạnh, khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn duy trì ở mức rất cao nhờ lượng cổ phần nắm giữ lớn tại các doanh nghiệp trong tập đoàn.

Theo cập nhật mới nhất của Forbes, tài sản của Chủ tịch Vingroup hiện đạt khoảng 33,9 tỷ USD, giúp ông đứng thứ 65 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Dù giảm 1,4 tỷ USD trong vòng 24 giờ nhưng so với thời điểm tháng 3, tài sản của ông Vượng đã tăng thêm gần 10 tỷ USD.

Với quy mô tài sản này, ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục giữ vị trí người giàu nhất Đông Nam Á, bỏ xa tỷ phú Indonesia Prajogo Pangestu - người hiện sở hữu khoảng 13,9 tỷ USD.

Không chỉ dẫn đầu khu vực, tài sản của ông Vượng còn vượt qua nhiều tỷ phú công nghệ và công nghiệp lớn trên thế giới. Hiện giá trị tài sản ròng của Chủ tịch Vingroup cao hơn Colin Huang, Chủ tịch Pinduoduo với khoảng 33,3 tỷ USD, xếp thứ 68 thế giới và đang đứng ngang hàng với Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong với khoảng 34 tỷ USD. Đáng chú ý, Colin Huang từng là người giàu nhất Trung Quốc trong năm 2024.