Sau cú giảm mạnh của cổ phiếu “họ Vin”, ông Phạm Nhật Vượng còn sở hữu bao nhiêu tỷ USD?
Áp lực chốt lời khiến nhóm cổ phiếu “họ Vin” đồng loạt giảm mạnh trong phiên sáng 22/5, kéo VN-Index mất gần 39 điểm. Dù vậy, tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn duy trì vị thế người giàu nhất Đông Nam Á với khối tài sản gần 34 tỷ USD.
Thị trường rung lắc mạnh, nhóm “họ Vin” chịu áp lực bán lớn
Sau giai đoạn tăng nóng kéo dài, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào nhịp điều chỉnh khi lực bán chốt lời gia tăng trên diện rộng. Tại phiên giao dịch cuối tuần qua, tâm điểm điều chỉnh nằm ở nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup - nhóm từng đóng vai trò dẫn dắt thị trường trong nhiều tuần trước đó.
Cổ phiếu VIC của Vingroup giảm 9.100 đồng, xuống còn 209.600 đồng/cổ phiếu. Khối ngoại cũng bán ròng khoảng 400.000 cổ phiếu VIC trong phiên sáng.
Tương tự, cổ phiếu VHM của Vinhomes giảm 5.600 đồng, lùi về 154.200 đồng/cổ phiếu và ghi nhận lượng bán ròng gần 1 triệu đơn vị từ nhà đầu tư nước ngoài. Các mã khác như VPL của Vinpearl hay VRE của Vincom Retail cũng đồng loạt đi xuống, giao dịch lần lượt quanh mức 93.400 đồng và 31.900 đồng/cổ phiếu.
Diễn biến cổ phiếu 'họ' Vingroup trong thời gian qua. Biểu đồ: FireAnt
Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng vẫn tăng gần 10 tỷ USD sau hơn 2 tháng
Dù cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup điều chỉnh mạnh, khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn duy trì ở mức rất cao nhờ lượng cổ phần nắm giữ lớn tại các doanh nghiệp trong tập đoàn.
Theo cập nhật mới nhất của Forbes, tài sản của Chủ tịch Vingroup hiện đạt khoảng 33,9 tỷ USD, giúp ông đứng thứ 65 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Dù giảm 1,4 tỷ USD trong vòng 24 giờ nhưng so với thời điểm tháng 3, tài sản của ông Vượng đã tăng thêm gần 10 tỷ USD.
Với quy mô tài sản này, ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục giữ vị trí người giàu nhất Đông Nam Á, bỏ xa tỷ phú Indonesia Prajogo Pangestu - người hiện sở hữu khoảng 13,9 tỷ USD.
Không chỉ dẫn đầu khu vực, tài sản của ông Vượng còn vượt qua nhiều tỷ phú công nghệ và công nghiệp lớn trên thế giới. Hiện giá trị tài sản ròng của Chủ tịch Vingroup cao hơn Colin Huang, Chủ tịch Pinduoduo với khoảng 33,3 tỷ USD, xếp thứ 68 thế giới và đang đứng ngang hàng với Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong với khoảng 34 tỷ USD. Đáng chú ý, Colin Huang từng là người giàu nhất Trung Quốc trong năm 2024.
Cập nhật mới nhất từ Forbes cũng cho thấy thứ hạng của nhiều tỷ phú USD Việt Nam có sự thay đổi đáng kể.
Trong đó, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Vietjet Air hiện sở hữu khoảng 4 tỷ USD và đứng thứ 1.074 thế giới.
Ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát, có khối tài sản ước tính 2,6 tỷ USD, xếp hạng 1.580 toàn cầu.
Trong khi đó, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh hiện nắm khoảng 2,2 tỷ USD, đứng thứ 1.873 trong danh sách tỷ phú thế giới.
Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch VPBank sở hữu khoảng 1,1 tỷ USD, xếp thứ 3.207 toàn cầu.
Còn ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan, có tài sản khoảng 1,1 tỷ USD và đứng thứ 3.248 thế giới.
Bà Phạm Thu Hương - vợ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, hiện là Phó chủ tịch Vingroup sở hữu tài sản giá trị khoảng 3,8 tỷ USD và xếp hạng 1.140 thế giới.
Một lãnh đạo khác của Vingroup cũng vừa trở thành tỷ phú là bà Phạm Thúy Hằng. Bà Hằng là em gái bà Hương, hiện giữ chức Phó chủ tịch Vingroup có khối tài sản khoảng 2,7 tỷ USD.
