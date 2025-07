Bỏ túi gần 1.200 tỷ đồng trong một ngày, tỷ phú Trần Đình Long đang có bao nhiêu tiền?

Thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến tích cực trong phiên giao dịch ngày 16/7, kết phiên chỉ số VN-Index ghi nhận mức tăng 14,82 điểm để đóng cửa ở mức 1.475,47 điểm. Thanh khoản thị trường ghi nhận hơn 32.857 tỷ đồng, trong đó rổ chỉ số VN30 ghi nhận mức tăng 20,58 điểm để đóng cửa ở mức 1.614,42 điểm, thanh khoản ghi nhận hơn 15.695 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index ghi nhận mức tăng 2,02 điểm để đóng cửa ở mức 242,35 điểm. Thanh khoản ghi nhận hơn 2.700 tỷ đồng. Chỉ số Upcom-Index ghi nhận tăng 0,05 điểm để đóng cửa ở mức 103,08 điểm. Thanh khoản ghi nhận hơn 713 tỷ đồng.

Cùng với đà tăng mạnh của nhóm cổ phiếu họ Vingroup, trong phiên giao dịch ngày 16/7, mã cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát do tỷ phú Trần Đình Long giữ vị trí Chủ tịch cũng có phiên tăng mạnh 2,35% so với phiên liền trước để đóng cửa ở mức giá 26.100đ/cổ phiếu.

Trong phiên có gần 46 triệu cổ phiếu được các nhà đầu tư sang tay với giá trị giao dịch đạt hơn 1.187 tỷ đồng. Trong khi đó, giá trị vốn hóa của HPG tăng lên mức hơn 200.329 tỷ đồng.

Chủ tịch Trần Đình Long đang trực tiếp nắm giữ khối tài sản trị giá 51.678 tỷ đồng

Với việc đang trực tiếp nắm giữ 1,98 tỷ cổ phiếu HPG (vẫn chiếm 25,8% vốn doanh nghiệp), khối tài sản của tỷ phú Trần Đình Long ghi nhận mức tăng thêm 1.188 tỷ đồng trong phiên giao dịch ngày 16/7.

Tính theo giá thị trường, Chủ tịch Trần Đình Long đang trực tiếp nắm giữ khối tài sản trị giá 51.678 tỷ đồng.

Trong khi đó, theo cập nhật của Forbes, tỷ phú Trần Đình Long đang nắm giữ khối tài sản trị giá 2,6 tỷ USD và đứng thứ 1.457 trên bảng xếp hạng tỷ phú USD thế giới.

Cổ phiếu HPG và tài sản của tỷ phú Trần Đình Long tăng mạnh trong bối cảnh doanh nghiệp này vừa công bố kết quả kinh doanh ấn tượng trong quý 2 và 6 tháng đầu năm.

Theo đó, trong quý 2, tập đoàn Hòa Phát ghi nhận hơn 36 nghìn tỷ đồng doanh thu và 4.300 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Trong đó, tập đoàn Hòa Phát sản xuất 2,5 triệu tấn thép thô, tương đương quý 1 và tăng 10% so với cùng kỳ 2024. Sản lượng bán hàng thép cuộn cán nóng (HRC), thép xây dựng, thép chất lượng cao và phôi thép đạt 2,6 triệu tấn, tăng 9% so với quý trước và 18% so với cùng kỳ năm 2024.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, tập đoàn đạt doanh thu hơn 74 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 7.600 tỷ đồng, tăng lần lượt 5% và 23% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, tập đoàn Hòa Phát sản xuất 5,1 triệu tấn thép thô, tăng 17% so với 6 tháng đầu năm 2024. Bán hàng HRC, thép xây dựng, thép chất lượng cao và phôi thép đạt 5 triệu tấn, tăng 23% so với nửa đầu năm ngoái. Riêng thép cuộn cán nóng đạt mức tăng 42% so với nửa đầu năm 2024.

Lĩnh vực nông nghiệp của Hòa Phát đạt kết quả đặc biệt xuất sắc trong 6 tháng đầu năm, doanh thu và lợi nhuận sau thuế tăng trưởng lần lượt 38% và 130% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2025, Hòa Phát đặt kế hoạch kinh doanh 170.000 tỷ đồng doanh thu và 15.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả trên, sau sáu tháng đầu năm, Hòa Phát đã hoàn thành 44% kế hoạch doanh thu và 51% kế hoạch lợi nhuận sau thuế. Nhóm thép và các sản phẩm liên quan đóng góp chính với gần 90% vào doanh thu hợp nhất Tập đoàn.