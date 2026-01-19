Tài sản của Elon Musk tiến gần mốc 800 tỷ USD

Đầu tháng này, công ty trí tuệ nhân tạo xAI Holdings của tỷ phú Elon Musk huy động được thêm 20 tỷ USD từ các nhà đầu tư tư nhân, qua đó nâng mức định giá lên 250 tỷ USD. Con số này tăng mạnh so với 113 tỷ USD mà Musk công bố khi ông sáp nhập startup này với mạng xã hội X hồi tháng 3/2025.

Forbes ngày 17/1 ước tính thương vụ này giúp 49% cổ phần của Musk tại xAI Holdings có giá 122 tỷ USD. Tổng tài sản của ông vì thế hiện lên tới 780 tỷ USD, tiến gần tới việc trở thành người đầu tiên nắm giữ 800 tỷ USD.

Tỷ phú Elon Musk tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng tháng 5/2025. Ảnh: AFP

Một số tỷ phú khác đầu tư vào xAI cũng ghi nhận mức tăng tài sản đáng kể. Trong đó, Hoàng thân Alwaleed Bin Talal Alsaud của Saudi Arabia sở hữu 1,6% cổ phần với giá 4 tỷ USD. Đồng sáng lập Twitter Jack Dorsey và đồng sáng lập Oracle Larry Ellison nắm 0,8% cổ phần, trị giá 2,1 tỷ USD.

Vòng huy động vốn mới nhất của xAI diễn ra khi công ty chi tiêu mạnh tay trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo. Theo các tài liệu nội bộ Bloomberg có được, xAI đã chi 7,8 tỷ USD tiền mặt chỉ trong 9 tháng đầu năm 2024.

Năm qua, Musk đã liên tiếp lập kỷ lục mới về giá trị tài sản. Tháng 10/2025, ông trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu 500 tỷ USD, sau khi giá cổ phiếu Tesla gần như tăng gấp đôi trong 5 tháng kể từ khi Musk thông báo sẽ rời Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE) để tập trung nhiều hơn cho hãng xe điện.

Đến ngày 15/12, Musk tiếp tục trở thành người đầu tiên đạt mốc 600 tỷ USD, sau khi nhà đầu tư định giá công ty hàng không vũ trụ SpaceX ở mức 800 tỷ USD, gấp đôi so với hồi tháng 8/2025.

Bốn ngày sau, tài sản của Musk tăng lên 700 tỷ USD, khi Tòa án Tối cao bang Delaware đảo ngược phán quyết của tòa cấp dưới, giúp Musk được nhận gói thưởng cổ phiếu trị giá hơn 100 tỷ USD từ Tesla.

Dù vậy, hãng xe điện Mỹ hiện chỉ là tài sản có giá trị lớn thứ hai của Musk, sau 42% cổ phần tại SpaceX. Số cổ phần này hiện có giá khoảng 336 tỷ USD.

Ngoài các quyền chọn cổ phiếu, Musk hiện nắm 12% cổ phần Tesla, nâng tổng giá trị tài sản liên quan đến hãng xe điện này lên 307 tỷ USD. Con số này chưa gồm gói thù lao kỷ lục mà Tesla trao cho Musk hồi tháng 11/2025, có thể mang lại cho ông số cổ phiếu giá trị tới 1.000 tỷ USD nữa.

Hiện tại, tài sản của Musk cao hơn người đứng thứ hai thế giới là đồng sáng lập Google Larry Page tới 510 tỷ USD. Tài sản của Page được Forbes ước tính khoảng 270 tỷ USD. Trước đó, thế giới chỉ ghi nhận một người từng chạm mốc tài sản 400 tỷ USD là Larry Ellison, nhưng không duy trì được lâu. Ellison hiện là người giàu thứ 5 hành tinh với 240 tỷ USD.