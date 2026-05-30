Nhà hàng hoàn hơn 1,1 triệu tệ vì phát hiện khách ăn đồ 'nướng chưa đạt'

Đầu tháng 5, nhiều thực khách từng ăn tại chuỗi thịt nướng Very Long Ago Lamb Skewers nhận được thông báo hoàn tiền từ hệ thống. Nội dung tin nhắn giải thích rằng một số mẻ thịt cừu phục vụ trong tháng 2 không đạt trạng thái "nướng đúng cách" do sự cố thiết bị mới.

Tổng số tiền hoàn lên tới 1,1 triệu nhân dân tệ (khoảng 4,2 tỷ đồng), áp dụng cho 48.022 bàn ăn tại 24 cửa hàng.

Theo thông báo của doanh nghiệp, sau đợt kiểm tra toàn hệ thống từ đầu tháng 2 đến giữa tháng 3, công ty phát hiện một số lò nướng mới gặp vấn đề kiểm soát nhiệt độ. Ngoài ra, một số cửa hàng sử dụng lò lớn hơn cho bàn đông khách khiến thiết bị chưa đạt đủ nhiệt khi phục vụ nhóm khách đầu tiên trong ngày.

Sau rà soát, doanh nghiệp quyết định hoàn lại một nửa tiền món thịt cừu xiên cho những khách hàng bị ảnh hưởng, dù không ghi nhận làn sóng phàn nàn hay yêu cầu bồi thường.

Quá trình hoàn tiền được thực hiện tự động thông qua hệ thống thanh toán. Những khách trả tiền trực tiếp hoặc giao dịch đã quá một năm được bồi thường bằng phiếu quà tặng. Một số khách không thể liên hệ được sẽ không nhận hoàn tiền.

Động thái này nhanh chóng gây tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc.

Một số người gọi đây là "chiến dịch marketing xuất sắc", trong khi nhiều người khác đánh giá đây là cách doanh nghiệp thể hiện trách nhiệm với trải nghiệm khách hàng. "Đắt hơn một chút cũng được, miễn họ coi trọng cảm xúc của khách," một người dùng bình luận.

Very Long Ago Lamb Skewers thành lập năm 2008, chuyên phục vụ thịt cừu từ vùng đồng cỏ Hulunbuir. Theo Finance Sina thống kê dữ liệu từ các nền tảng theo dõi ngành ăn uống, chuỗi hiện vận hành 142 cửa hàng trực tiếp, mức chi tiêu trung bình khoảng 91,5 nhân dân tệ (khoảng 355.000 đồng) mỗi người.

Thương hiệu này từ lâu nổi tiếng với chính sách hoàn tiền rộng tay. Khách hàng chỉ cần nói món ăn "không ngon" có thể được miễn hoặc giảm hóa đơn. Người phải chờ đợi lâu hoặc xếp hàng quá lâu cũng có thể được bồi thường một phần chi phí.

Ngoài đồ ăn, chuỗi còn xây dựng hình ảnh bằng các chi tiết phục vụ nhỏ như phát miếng dán làm mát khi quán nóng, chuẩn bị kem dưỡng tay, nước súc miệng trong nhà vệ sinh hoặc tặng kem miễn phí sau bữa ăn.

Một số cửa hàng tại Bắc Kinh và Thượng Hải thậm chí tuyển nhân viên nói tiếng Hàn vì lượng khách du lịch Hàn Quốc đông.

Nhờ cách phục vụ này, thương hiệu được nhiều người gọi là "Haidilao của ngành thịt nướng", ám chỉ mô hình dịch vụ chăm sóc khách hàng quá mức của chuỗi lẩu Haidilao Trung Quốc.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh ngành ăn uống Trung Quốc ngày càng cạnh tranh. Theo số liệu thống kê quốc gia do SCMP dẫn, doanh thu dịch vụ ăn uống năm ngoái đạt gần 5.800 tỷ nhân dân tệ, trong khi thị trường thịt nướng được ước tính vượt 268 tỷ nhân dân tệ.