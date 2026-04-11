Giá vàng

Giá vàng

SJC Mua 169,400 Bán 172,400

BTMH Mua 169,400 Bán 172,400

USD Mua 26,100 Bán 26,360

EUR Mua 29,984 Bán 31,565

Giá bạc tăng, vàng tiếp tục giảm

Sự kiện: Giá vàng

Sáng nay (11/4), giá vàng trong nước đồng loạt giảm nhẹ, vàng miếng SJC lùi sâu về mốc 172 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá bạc lại tăng thêm 1 triệu đồng/kg.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 169,4 - 172,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC về mốc 172,4 triệu đồng/lượng bán ra. Tuy nhiên, giá mua vào vàng miếng được các đơn vị niêm yết chênh nhau lên đến 1,3 triệu đồng/lượng. Cụ thể, Mi Hồng niêm yết giá mua vào 170,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng đồng loạt giảm.

Giá vàng đồng loạt giảm.

Giá vàng nhẫn cũng giảm nhẹ theo vàng miếng. Theo đó, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 169,4 - 172,4 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Phú Quý 169,2 -172,2 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Mi Hồng 170,7 - 172,4 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.748 USD/ounce, giảm 11 USD so với sáng qua.

Trong khi đó, giá bạc vẫn duy trì đà tăng. Bạc thỏi Phú Quý có giá 78 triệu đồng/kg, tăng 1 triệu đồng/kg so với chiều 10/4. Bạc Ancarat 77 triệu đồng/kg. Hiện, giá bạc thế giới ở mức 75 USD/ounce.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.105 đồng/USD.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.850 - 26.360 đồng/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.897 - 26.307 đồng/USD. Tại Vietcombank niêm yết giá USD 26.100 - 26.360 đồng/USD mua - bán.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch ở mức 26.706 - 26.846 đồng/USD.

Giá vàng thế giới diễn biến thận trọng trước thềm đàm phán Mỹ - Iran
Giá vàng thế giới diễn biến thận trọng trước thềm đàm phán Mỹ - Iran

Theo Ngọc Mai ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/04/2026 10:00 AM (GMT+7)
