Vợ cũ Bill Gates chia sẻ lý do ly hôn

Trong cuộc phỏng vấn trên podcast How to Fail with Elizabeth Day phát sóng hôm 1/7, Melinda thẳng thắn nói về khoảnh khắc nhận ra cuộc hôn nhân với người đồng sáng lập Microsoft đến hồi kết. Trước đó, hai người từng gắn bó gần ba thập kỷ, xây dựng gia đình và Quỹ Bill & Melinda Gates - một trong những tổ chức từ thiện quyền lực nhất thế giới.

"Khi tiếng nói bên trong tôi vang lên - vào thời điểm khác nhau vì những chuyện xảy ra bên ngoài cuộc hôn nhân mà sau này tôi mới biết - tôi cứ gạt nó sang một bên", Melinda nói.

Bà Melinda Gates, vợ cũ tỷ phú Bill Gates. Ảnh: AFP

Bà cảm thấy áp lực rất lớn để duy trì mối quan hệ, không chỉ vì bản thân mà còn vì ba con và công việc chung tại quỹ. Ban đầu, Melinda phớt lờ trực giác của mình nhiều năm liền, chôn vùi nó dưới trọng trách làm mẹ, trách nhiệm với thế giới và di sản chung. "Chúng tôi có một quỹ từ thiện lớn và tôi tin vào công việc đó", bà chia sẻ.

Nhưng cuối cùng, tiếng nói bên trong bà ngày càng dữ dội khiến bà không còn phớt lờ được nữa. "Đến một lúc nào đó, tôi phải đối mặt với nó. Và tôi biết điều đó, tôi hiểu rõ lòng mình muốn gì", Melinda cho hay.

Vợ cũ Bill Gates cho biết việc đi đến quyết định ly hôn không hề dễ dàng hay nhanh chóng. Bà nói: "Tôi rất coi trọng hôn nhân - bây giờ vẫn vậy. Chuyện đó không chỉ ảnh hưởng đến hai chúng tôi mà là cả các con".

Trong cuốn hồi ký The Moment of Lift: How Empowering Women Changes the World, Melinda cũng ám chỉ bà từng phải mang gánh nặng về cảm xúc trong hôn nhân bởi cảm thấy không được lắng nghe, bị phớt lờ trong các cuộc họp và cuộc sống cá nhân.

Bill Gates và Melinda Gates thời kỳ vẫn là vợ chồng. Ảnh: AFP

Bill và Melinda gặp nhau năm 1987 trong một cuộc họp kinh doanh của Microsoft. Khi ấy, Melinda là quản lý sản phẩm, còn Bill là giám đốc điều hành của công ty. Chuyện tình của họ nảy nở sau khi Bill đề nghị Melinda hẹn hò ở bãi đậu xe. Họ kết hôn vào ngày 1/1/1994.

Cả hai tuyên bố ly hôn vào năm 2021 sau khi bí mật ly thân một năm trước đó, nói rằng họ không còn có thể "cùng nhau phát triển như một cặp vợ chồng trong giai đoạn tiếp theo của cuộc đời". Năm sau, Bill thừa nhận rằng ông đã "gây ra đau đớn" cho gia đình mình khi người dẫn chương trình Today, Savannah Guthrie, hỏi liệu ngoại tình có phải là nguyên nhân dẫn đến cuộc ly hôn hay không.

Cùng năm đó, Melinda xuất hiện trên CBS Mornings và ám chỉ rằng mối quan hệ công việc của chồng bà với tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein cũng là một yếu tố dẫn đến sự chia tay của họ. "Tôi không thích việc ông ấy gặp gỡ Jeffrey Epstein. Tôi đã nói rõ điều đó với ông ấy. Hắn ta thật ghê tởm. Hắn ta là hiện thân của quỷ dữ", Melinda nói vào thời điểm đó.

Bất chấp nỗi đau bị phản bội, Melinda Gates cho biết bà vẫn tin vào tình yêu và hôn nhân. Bà cũng đồng cảm với những người đang phải chịu nỗi đau tương tự. "Không quan trọng người đó là ai, bởi ai thì cũng rất đau đớn khi phải trải qua", Melinda nói.

Sau khi chia tay, Bill và Melinda hiện đều có tình mới. Melinda đang hẹn hò với nhà đầu tư công nghệ Philip Vaughn. Trong khi đó, chồng cũ của bà, tỷ phú Bill Gates, hiện sống cùng Paula Hurd - góa phụ của cựu CEO Oracle Mark Hurd. Hai người bắt đầu hẹn hò từ 2022, gần một năm sau khi Melinda và Bill Gates hoàn tất thủ tục ly hôn. Tuần trước, nhà sáng lập Microsoft đưa bạn gái đến dự đám cưới của tỷ phú Jeff Bezos ở Venice.