Choáng với số tiền Mỹ có thể thu được mỗi năm từ thuế quan dưới thời ông Trump

Trong cuộc họp Nội các tại Nhà Trắng, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thừa nhận ước tính trước đó của ông, khoảng 300 tỷ USD/năm từ thuế quan, là quá thấp. Ông cho biết chỉ trong vòng một tháng, từ tháng 7 sang tháng 8, số thu đã tăng mạnh và dự kiến tháng 9 còn tăng hơn nữa.

Theo Bessent, nếu đà tăng này tiếp diễn, nguồn thu có thể vượt nửa nghìn tỷ USD, thậm chí tiến gần tới con số 1.000 tỷ USD mỗi năm. Ông khẳng định chính quyền Trump đã tạo ra “một bước tiến có ý nghĩa” trong việc giảm thâm hụt ngân sách liên bang.

Thuế quan của ông Trump mang lại nguồn thu khổng lồ cho Mỹ

Thuế quan đang tác động như thế nào đến ngân sách Mỹ?

Nguồn thu từ thuế quan được kỳ vọng sẽ bù đắp một phần khoản thâm hụt gia tăng do gói cắt giảm thuế và chi tiêu lớn mà Quốc hội Mỹ thông qua trước đó trong năm. Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) từng ước tính gói này có thể làm tăng thâm hụt thêm 3,4 nghìn tỷ USD trong thập kỷ tới.

Nhờ thuế quan, Mỹ có thêm nguồn lực tài chính để giảm bớt gánh nặng thâm hụt, dù con số cụ thể vẫn biến động theo từng tháng và từng giai đoạn áp mức thuế mới.

Thực tế thu thuế quan đang diễn ra ra sao?

Tháng 7/2024, Mỹ chỉ thu được 7 tỷ USD từ thuế hải quan, nhưng đến tháng 7/2025 con số đã vọt lên 21 tỷ USD - tăng gần gấp ba lần. Sang tháng 6, mức tăng cũng đạt gần 20 tỷ USD. Đặc biệt, kể từ ngày 7/8, Mỹ đã nâng thuế với hầu hết các đối tác thương mại, khiến nguồn thu tăng nhanh.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ, tính đến ngày 22/8, chính phủ đã thu về 29,6 tỷ USD từ thuế hải quan và thuế tiêu thụ, tương đương cả tháng 7. Điều này cho thấy tốc độ tăng trưởng thu rõ rệt.

CBO đánh giá thế nào về triển vọng nguồn thu thuế quan?

Trong báo cáo mới nhất, CBO nâng dự báo nguồn thu từ chính sách thuế quan của Trump, cho rằng có thể giúp giảm thâm hụt ngân sách liên bang tới 4.000 tỷ USD trong 10 năm. Con số này cao hơn nhiều so với dự báo hồi tháng 6, khi CBO chỉ ước tính mức giảm thâm hụt khoảng 3.000 tỷ USD.

Bessent tin rằng triển vọng này còn có thể khả quan hơn nữa nếu nguồn thu tiếp tục tăng mạnh trong các tháng tới.