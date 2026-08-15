Singapore phát hàng trăm đô cho 2,4 triệu dân trong cơn bão giá

Bộ Tài chính Singapore (MOF) ngày 13/8 cho biết khoản tiền này nằm trong gói ngân sách gần 1 tỷ SGD (782 triệu USD) được trích ra nhằm hỗ trợ những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi bão giá, đồng thời là trợ lực cho các hộ gia đình và doanh nghiệp.

Để nhận trợ cấp, người thụ hưởng phải là công dân Singapore đang cư trú tại nước này, từ 21 tuổi trở lên trong năm 2026, có thu nhập chịu thuế năm 2025 không quá 100.000 SGD và không sở hữu quá một bất động sản. Người dân không cần nộp đơn đăng ký.

Mức hỗ trợ cụ thể dựa trên giá trị thường niên của nhà ở ghi trên Căn cước công dân (NRIC) tính đến ngày 31/12/2025. Chính phủ Singapore sẽ hỗ trợ 400 SGD cho người có thu nhập chịu thuế đến 100.000 SGD và sống tại căn nhà có giá trị thường niên (giá trị cho thuê ước tính hàng năm) trên 31.000 SGD; hỗ trợ 600 SGD cho người có thu nhập chịu thuế đến 22.000 SGD và sống tại căn nhà có giá trị thường niên tối đa 15.000 SGD.

Tiền trợ cấp sẽ được chuyển trực tiếp qua các kênh ngân hàng từ 9/9 tới 24/9. Người dân đủ điều kiện sẽ nhận thông báo qua SMS từ đầu số "gov.sg" hoặc qua thư giấy nếu chưa đăng ký số điện thoại với Singpass.

"Tin nhắn SMS chỉ mang tính chất báo tin về quyền lợi. Người dân không cần phản hồi, không nhấp vào bất kỳ đường link nào hoặc cung cấp thông tin cá nhân. Quan chức chính phủ sẽ không bao giờ yêu cầu người dân chuyển tiền hay tiết lộ tài khoản ngân hàng qua điện thoại", MOF nhấn mạnh.

Một nhân viên đếm các tờ tiền đôla Singapore tại một quầy đổi tiền ở khu trung tâm tài chính Raffles Place tại Singapore ngày 06/10/2022. Ảnh: AFP

Gói 1 tỷ SGD này là khoản bổ sung cho ngân sách 155 tỷ SGD, mức ngân sách kỷ lục của Singapore trong năm 2026. Trước đó, quốc gia này cũng đã triển khai hàng loạt biện pháp hỗ trợ cho người dân.

Hồi tháng 4, Singapore trợ cấp 200 SGD tiền mặt cho lao động tự do, tài xế công nghệ và tài xế taxi để bù đắp chi phí do giá nhiên liệu tăng vọt từ các xung đột ở Trung Đông.

Hai tháng sau, chính quyền đẩy sớm 6 tháng việc giải ngân 500 SGD phiếu mua hàng điện tử (CDC) cho 1,38 triệu hộ gia đình và tới tháng 7 tiếp tục bổ sung gói hỗ trợ 900 triệu SGD.

"Chính phủ sẽ hỗ trợ thêm 300 SGD voucher CDC cho mỗi hộ gia đình, cùng các khoản giảm giá điện nước bổ sung vào tháng 10/2026 và tháng 1/2027 để giảm thiểu tác động từ giá năng lượng tăng cao", Bộ trưởng thứ hai Bộ Tài chính Singapore Jeffrey Siow khẳng định trong tuyên bố ngày 29/7.