Cận cảnh thỏi vàng '5 số 9' nặng hơn 520kg, lập kỷ lục thế giới

Thỏi vàng "5 số 9" nặng 521,2 kg. Ảnh: Xưởng đúc tiền Perth

Thỏi vàng được sản xuất từ vàng khai thác tại Australia và đạt độ tinh khiết 99,999%, cao hơn tiêu chuẩn phổ biến hiện nay là 99,99%.

Theo Tổng giám đốc Perth Mint, ông Paul Graham, rất ít đơn vị trên thế giới có thể tinh luyện vàng đạt mức "5 số 9".

"Để đạt được vàng 5 số 9, không nhiều nơi làm được điều này. Đây thực sự là một kỳ tích", ông Graham nói.

Với trọng lượng 521,2 kg, thỏi vàng đã vượt qua kỷ lục trước đó là 300kg do một xưởng đúc tiền tại Dubai thiết lập cách đây 2 năm, theo Abcnews.

Nhân viên làm việc tại xưởng đúc tiền Perth. Ảnh: Xưởng đúc tiền Perth

Để chế tác thỏi vàng, hơn 35 chuyên gia đã tham gia dự án. Thỏi vàng mang tên People's Bar (tạm dịch: thỏi vàng của mọi người)

Khi được hỏi về giá trị của thỏi vàng lập kỷ lục, ông Graham cho biết, rất khó đưa ra con số chính xác.

"Nhiều người tính toán rằng chỉ riêng giá trị của lượng vàng đã vượt 100 triệu USD. Tuy nhiên, đây là một sản phẩm độc nhất vô nhị, chưa từng được chế tác trước đây", ông nói.

Việc chế tác thỏi vàng không chỉ nhằm xác lập kỷ lục thế giới mà còn là dịp để giới thiệu năng lực tinh luyện vàng của đơn vị cũng như quảng bá ngành công nghiệp vàng của Australia.

Thỏi vàng sẽ được trưng bày tại xưởng đúc tiền Perth cùng đồng tiền vàng nặng 1 tấn được xưởng này ra mắt vào năm 2011.