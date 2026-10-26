Sếp Coteccons lý giải việc gửi ngân hàng 7.800 tỷ đồng nhưng vẫn đi vay tiền

Ngày 20/10, Công ty CP Xây dựng Coteccons (Mã: CTD) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Tại đại hội, cổ đông quan tâm đến việc doanh nghiệp gửi ngân hàng gần 7.800 tỷ đồng nhưng vẫn đi vay ngắn hạn hơn 4.000 tỷ đồng. Cổ đông cũng quan tâm đến khoản nợ 526 tỷ đồng của Tập đoàn Tân Hoàng Minh với Coteccons.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Coteccons diễn ra tại TP.HCM. (Ảnh: Đại Việt)

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Giám đốc Tài chính Coteccons, cho biết, công ty đang gửi ngân hàng gần 7.800 tỷ đồng nhưng vẫn đi vay ngắn hạn hơn 4.000 tỷ đồng là có lý do. Doanh nghiệp đang hướng đến cấu trúc vốn bền vững.

Coteccons có nguồn vốn ngắn hạn là 4.000 tỷ đồng. Về vốn trung và dài hạn, doanh nghiệp cũng vừa phát hành trái phiếu trị giá 1.400 tỷ đồng, cộng với một số khoản vay dài hạn từ các ngân hàng tài trợ.

Việc sử dụng vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn bảo đảm cấu trúc vốn của Coteccons cân đối hơn, thay vì 100% là vốn ngắn hạn. Cơ cấu có khoảng 30% vốn ngắn hạn và 60-70% vốn dài hạn tạo ra một cấu trúc vốn an toàn, giúp công ty có thể đi xa hơn, ít nhất trong giai đoạn 3-5 năm tới.

Theo ông Sơn, sắp tới, doanh nghiệp này không thể chỉ phụ thuộc vào ngân hàng.

“Coteccons không đi theo cách truyền thống, tức là tôi có tiền thì cất trong túi, chỉ có nhà tôi biết, không ai biết tôi có tiền và cũng không ai được đụng vào tiền của tôi. Đó là cách ứng xử rất cổ điển, không phải cách hoạt động của một công ty hiện đại”, ông Sơn nói.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Giám đốc Tài chính Coteccons. (Ảnh: Đại Việt)

Ông Sơn chia sẻ, Coteccons mang tiền gửi ngân hàng, đồng thời cũng vay tiền từ ngân hàng. Hành động này tạo ra profile (hồ sơ) của Coteccons trên thị trường tài chính.

Sau này, Coteccons có thể huy động vốn không chỉ từ ngân hàng mà còn từ trái phiếu, bởi vì lúc đó mọi người đều biết Coteccons là ai trên thị trường vốn.

“Không phải đến lúc cần vốn, mình mới chạy đi nói rằng tôi là A, tôi là B, thì không ai tin mình. Coteccons phải bảo đảm thị trường vốn hiểu Coteccons là ai và công ty có tính kỷ luật như thế nào trên thị trường vốn. Đó là lý do chính tại sao chúng tôi phải hành động như vậy”, ông Sơn phân tích.

Theo ông Sơn, việc này cũng tạo ra nguồn tiền mặt lớn, bảo đảm cho công ty hoạt động linh hoạt. Mọi người có thể nhìn thấy kết quả rõ ràng qua hệ số thanh khoản nhanh của Coteccons gần bằng 1. Đối với một công ty xây dựng, hệ số thanh khoản nhanh bằng 1 là rất tốt.

“Tôi nghĩ đây là lợi ích vô cùng lớn khi Coteccons tham gia thị trường vốn với tư thế chủ động, để mọi người biết mình là ai. Các công ty con của mình ở quốc tế cũng được hưởng lợi từ điều đó. Bởi việc phát hành bảo lãnh ở nước ngoài không hề đơn giản, và vay vốn quốc tế ở bất kỳ bối cảnh nào cũng rất khó, nhưng Coteccons đã làm được”, ông Sơn nói.

Ông Sơn lấy dẫn chứng, ở thị trường Đài Loan và Georgia, doanh nghiệp cũng đều vay vốn thành công. Sắp tới, thị trường Kazakhstan, công ty cũng cố gắng làm được.

Liên quan đến khoản nợ 526 tỷ đồng của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, ông Bolat Duisenov - Chủ tịch HĐQT Coteccons cho biết, khoản nợ này đã được thỏa thuận. Khoản tiền sẽ được thanh toán bằng tiền mặt, bằng tiền Việt Nam.

ông Bolat Duisenov, Chủ tịch HĐQT Coteccons. (Ảnh: Đại Việt)

“Chúng tôi sẽ ghi nhận khoản này khi nhận được thanh toán từ Tân Hoàng Minh. Tuy nhiên, hiện nay chúng tôi chưa đưa khoản này vào kế hoạch kinh doanh năm sắp tới. Chúng tôi có nguyên tắc và kỷ luật rất khắt khe trong việc lập kế hoạch, chỉ đưa vào kế hoạch những gì nằm 100% trong tầm kiểm soát của mình”, ông Bolat Duisenov nói.

Theo ông Bolat Duisenov, những diễn tiến gần đây của Tân Hoàng Minh khiến Coteccons cảm thấy rất tích cực. Hai bên đang đối thoại và đã đạt được những thỏa thuận trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Cách tiếp cận phù hợp và đúng đắn nhất là đàm phán trong hòa bình và tránh những căng thẳng không đáng có.

Cũng theo đại diện Coteccons, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã triển khai một loạt dự án trong thời gian gần đây. Doanh nghiệp này đã quay trở lại thị trường. Coteccons dự báo, trong thời gian tới, hai doanh nghiệp sẽ kết hợp, triển khai một số dự án trong tương lai.

Mục tiêu doanh thu 42.000 tỷ đồng

Trong quý I năm tài chính 2026-2027 (từ ngày 1/7 đến 30/9/2026), Coteccons ghi nhận doanh thu 11.270 tỷ đồng, hoàn thành 27% kế hoạch năm; lợi nhuận đạt 306 tỷ đồng, tương đương 29% mục tiêu cả năm. Giá trị hợp đồng ký mới trong quý đạt 14.519 tỷ đồng.

Coteccons lên kế hoạch doanh thu năm tài chính 2026-2027 là 42.000 tỷ đồng và lãi sau thuế 1.050 tỷ đồng. Mục tiêu này tăng lần lượt 22% và 34% so với năm trước.

Công ty này tiếp tục mở rộng sang các dự án sân bay, đường sắt tốc độ cao, trung tâm dữ liệu, sân vận động và nhà hát, từng bước giảm sự phụ thuộc vào phân khúc xây dựng nhà ở truyền thống.

Trước đó, trong niên độ tài chính 2025-2026, Coteccons ghi nhận doanh thu 34.340 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 788 tỷ đồng. Giá trị backlog (hợp đồng chuyển tiếp chưa thực hiện) cuối kỳ đạt 70.000 tỷ đồng, tăng 98% so với cùng kỳ. Trong cả năm tài chính, giá trị trúng thầu mới đạt 60.307 tỷ đồng. Coteccons cũng đã thu hồi gần 39.500 tỷ đồng trong niên độ tài chính vừa qua.

Bên cạnh thị trường trong nước, Coteccons đang triển khai 6 dự án ở nước ngoài và có 8 dự án tiềm năng tại Đài Loan, Georgia, Kazakhstan, Ấn Độ và Mỹ. Một số dự án được doanh nghiệp đề cập gồm Silk Towers và Data Center tại Georgia; Taipei Twin, Hsinchu Complex và Đại học Đài Loan tại Đài Loan (Trung Quốc).