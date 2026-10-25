Động thái trái ngược của gia đình Chủ tịch Novaland

Trước giao dịch, Diamond Properties đang sở hữu hơn 178 triệu cổ phần NVL, tương đương 7,42% vốn điều lệ. Nếu hoàn tất thương vụ, số lượng cổ phần NVL thuộc sở hữu của Diamond Properties sẽ tăng lên hơn 185 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 7,71% vốn điều lệ Novaland.

Giao dịch này cũng được thông báo diễn ra từ ngày 26-30/10 bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Diamond Properties là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái gia đình ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch Ủy ban Chiến lược - ESG Novaland. Ông Bùi Cao Nhật Quân (con trai ông Nhơn) hiện là thành viên Hội đồng quản trị tại Diamond Properties.

Diamond Properties đăng ký mua vào 7 triệu cổ phiếu NVL.

Kế hoạch mua vào của Diamond Properties xuất hiện chỉ khoảng hai tuần sau khi doanh nghiệp này bán 2,58 triệu cổ phiếu NVL trong phiên 6/10, cũng với mục đích cân đối danh mục đầu tư.

Ở chiều ngược lại, bà Cao Thị Ngọc Sương - mẹ ông Bùi Cao Nhật Quân - đăng ký bán 6,3 triệu cổ phiếu NVL với mục đích giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Trước khi thực hiện giao dịch, bà Sương nắm giữ 51,8 triệu cổ phần NVL, tương ứng gần 2,16% vốn điều lệ NVL.

Giao dịch chuyển nhượng sẽ diễn ra theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 26-30/10. Nếu bán thành công, lượng cổ phần NVL do bà Sương nắm giữ sẽ giảm xuống còn 45,5 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 1,89% vốn điều lệ Novaland.

Trước đó, Tập đoàn Novaland công bố nghị quyết về việc điều chỉnh thời gian chuyển nhượng quyền mua, thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu trong đợt phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua được kéo dài đến ngày 23/11, thay vì ngày 26/10 như kế hoạch ban đầu. Thời gian đăng ký và nộp tiền cũng được kéo dài đến 26/11, thay vì ngày 29/10. Lý do Novaland đưa ra là để tạo điều kiện cho cổ đông thực hiện quyền mua theo quy định.

Novaland đang thực hiện chào bán tối đa hơn 800 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện là 3:1, tương ứng cổ đông sở hữu 3 cổ phần được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới. Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó dự kiến thu về gần 8.007 tỷ đồng.