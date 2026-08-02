Chuyên gia dự báo ra sao về giá vàng sau tuần liên tục biến động?

Trong tuần trước, giá vàng đã biến động tăng – giảm đan xen với biên độ tương đối lớn. Tuy nhiên, kết thúc tuần giao dịch, giá vàng SJC chỉ giảm nhẹ 500 nghìn đồng mỗi lượng so với cuối tuần liền trước đó, được niêm yết ở mức 137-141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tương tự, trên thị trường thế giới, vàng giao ngay kết thúc tuần quanh mức 4.043 USD/ounce, giảm nhẹ gần 10 USD tính chung tuần.

Thị trường vàng liên tục giằng co trong tuần qua

Nhìn chung tuần qua, diễn biến quân sự tại eo biển Hormuz không có quá nhiều thay đổi lớn. Dù eo biển này vẫn được mở, song chịu áp lực lớn từ quân đội, vận tải biển và ngoại giao, chứ chưa thực sự được bình thường hóa.

Fed công bố lãi suất vào hôm thứ Tư, với việc giữ nguyên lãi suất cơ bản, đúng như dự báo. Việc Fed không đưa ra quá nhiều dữ liệu về đường đi lãi suất thời gian tới khiến giá vàng không có nhiều thay đổi.

Một số dữ liệu về kinh tế Mỹ vào cuối tuần cũng có tác động hai chiều đến giá vàng, khiến kim loại quý này liên tục đảo chiều.

Dự báo về giá vàng tuần tới, các chuyên gia và giới đầu tư cũng cho thấy tâm lý không mấy cải thiện so với tuần trước đó. Trong số 17 chuyên gia Phố Wall tham gia khảo sát giá vàng hàng tuần của Kitco, thì cũng chỉ có 5 người (29%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Ngược lại, 6 chuyên gia (35%) cho rằng giá sẽ giảm và 6 người còn lại (35%) nhận định vàng sẽ tiếp tục đi ngang.

Ở phía nhà đầu tư cá nhân, cuộc khảo sát trực tuyến của Kitco thu hút 184 lượt bình chọn. Có 87 người (47%) kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, 55 người (30%) dự báo giá giảm, trong khi 42 người còn lại (23%) nhận định kim loại quý sẽ tiếp tục tích lũy trong vùng giá hiện tại.

Theo một số nhận định, vàng đang trong giai đoạn tích lũy và vùng 4.000 USD/ounce vẫn đang đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ vững chắc của giá vàng. Việc Fed giữ nguyên lãi suất, tăng trưởng GDP của Mỹ chậm lại, lạm phát PCE hạ nhiệt, căng thẳng tại Iran lan rộng và đồng USD mạnh lên đang tạo ra những tác động trái chiều đối với giá vàng.

Bên cạnh đó, dù vẫn còn nhiều yếu tố gây bất lợi cho kim loại quý như giá dầu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, đồng USD…, song lực mua vẫn xuất hiện đều đặn mỗi khi giá lùi về quanh mốc này.