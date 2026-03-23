Lãi suất tăng, tiền của bạn nên rót vào đâu?
Lãi suất thay đổi có thể đảo chiều dòng tiền giữa các kênh đầu tư, bạn đã hiểu rõ tác động này chưa?
Khi lãi suất tăng, kênh nào trở nên hấp dẫn hơn với nhà đầu tư cá nhân?
Cổ phiếu tăng trưởng11%
Tiền số5%
Bất động sản6%
Tiền gửi tiết kiệm79%
Lãi suất tăng giúp lợi suất tiền gửi ngân hàng cao hơn, khiến đây trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn so với các kênh rủi ro. Khi mức lãi đủ cạnh tranh, nhiều nhà đầu tư cá nhân sẽ chuyển một phần tiền từ chứng khoán hoặc tài sản biến động sang gửi tiết kiệm để đảm bảo lợi nhuận ổn định và giảm rủi ro danh mục.
Lãi suất tăng thường tác động thế nào đến thị trường cổ phiếu?
Luôn tăng mạnh11%
Không bị ảnh hưởng2%
Chịu áp lực giảm76%
Thị trường đi ngang12%
Khi lãi suất tăng, chi phí vốn của doanh nghiệp tăng lên, làm giảm lợi nhuận kỳ vọng. Đồng thời, dòng tiền đầu tư có xu hướng dịch chuyển sang các kênh an toàn hơn. Hai yếu tố này khiến thị trường cổ phiếu thường chịu áp lực điều chỉnh, đặc biệt là các cổ phiếu tăng trưởng có định giá cao.
Kênh bất động sản thường phản ứng thế nào khi lãi suất tăng?
Tăng giá nhanh5%
Không bị ảnh hưởng2%
Thanh khoản giảm, nhu cầu yếu đi92%
Giao dịch tăng mạnh2%
Lãi suất cao làm chi phí vay mua nhà tăng, khiến nhiều người trì hoãn quyết định đầu tư bất động sản. Đồng thời, nhà đầu tư cũng cân nhắc kỹ hơn do chi phí vốn cao. Kết quả là thanh khoản thị trường giảm và giá có thể đi ngang hoặc điều chỉnh tùy từng phân khúc.
Vì sao lãi suất tăng có thể khiến dòng tiền rời khỏi các kênh rủi ro như cổ phiếu, tiền số?
Vì lợi suất kỳ vọng không còn hấp dẫn so với rủi ro89%
Vì nhà đầu tư mất hoàn toàn niềm tin8%
Vì các kênh này bị cấm3%
Bản chất của quyết định đầu tư làso sánh giữa lợi suất kỳ vọng và mức độ rủi ro. Khi lãi suất thấp, các kênh an toàn như gửi tiết kiệm cho lợi suất kém hấp dẫn, buộc nhà đầu tư phải tìm đến cổ phiếu, bất động sản hay tiền số để tìm kiếm lợi nhuận cao hơn.
Tuy nhiên, khi lãi suất tăng, "điểm chuẩn lợi suất" của nền kinh tế thay đổi. Nhà đầu tư có thể nhận mức sinh lời cao hơn từ các kênh gần như không rủi ro. Khi đó, để xứng đáng với rủi ro cao, các tài sản như cổ phiếu hay tiền số phải mang lại lợi suất kỳ vọng vượt trội hơn nữa. Nếu không, dòng tiền sẽ dịch chuyển sang kênh an toàn.
Ngoài ra, lãi suất cao còn làm giảm thanh khoản toàn hệ thống tài chính. Việc vay tiền để đầu tư trở nên đắt đỏ hơn, khiến dòng tiền đầu cơ suy giảm. Điều này đặc biệt ảnh hưởng đến các thị trường nhạy cảm với thanh khoản như tiền số.
Do đó, không phải vì nhà đầu tư "sợ hãi", mà vì bài toán lợi suất - rủi ro đã thay đổi, khiến các kênh này mất đi sức hấp dẫn tương đối trong mắt dòng tiền.
Kênh đầu tư nào ít bị ảnh hưởng tiêu cực nhất khi lãi suất tăng?
Cổ phiếu đầu cơ3%
Bất động sản vay vốn18%
Tiền số14%
Trái phiếu (ngắn hạn)65%
Trái phiếu thường ít chịu tác động tiêu cực hơn trong môi trường lãi suất tăng, nhưng điều này phụ thuộc vào loại trái phiếu và thời gian nắm giữ. Với nhà đầu tư cá nhân, trái phiếu mới phát hành sẽ có lợi suất cao hơn khi lãi suất tăng, giúp cải thiện dòng tiền từ lãi.
Tuy nhiên, trái phiếu đã phát hành trước đó (đặc biệt là kỳ hạn dài) có thể giảm giá trên thị trường thứ cấp do lợi suất kém hấp dẫn hơn so với mặt bằng lãi suất mới. Ngược lại, trái phiếu ngắn hạn hoặc nhà đầu tư nắm giữ đến đáo hạn sẽ ít chịu ảnh hưởng hơn từ biến động giá.
Vì vậy, cần hiểu rõ: rủi ro lãi suất vẫn tồn tại và cách quản lý kỳ hạn (duration) là yếu tố quan trọng khi đầu tư vào kênh trái phiếu.
Nhà đầu tư cá nhân nên làm gì với danh mục khi lãi suất bước vào chu kỳ tăng?
Tăng tỷ trọng tài sản rủi ro3%
Bán hết tài sản3%
Giữ nguyên mọi thứ3%
Cân bằng lại danh mục, tăng phần phòng thủ91%
Trong môi trường lãi suất tăng, việc tái cơ cấu danh mục là cần thiết. Nhà đầu tư nên tăng tỷ trọng tài sản an toàn như tiền gửi, trái phiếu hoặc cổ phiếu phòng thủ; đồng thời giảm bớt các khoản đầu tư rủi ro cao. Cách tiếp cận này giúp giảm biến động và bảo vệ vốn trong giai đoạn thị trường khó khăn.
Lãi suất gửi tiết kiệm tăng mạnh ở một số ngân hàng quy mô lớn; có nơi lên tới 9%/năm nhưng kèm theo nhiều điều kiện
23/03/2026 07:53 AM (GMT+7)