Lãi suất tăng, tiền của bạn nên rót vào đâu?

Bản chất của quyết định đầu tư làso sánh giữa lợi suất kỳ vọng và mức độ rủi ro. Khi lãi suất thấp, các kênh an toàn như gửi tiết kiệm cho lợi suất kém hấp dẫn, buộc nhà đầu tư phải tìm đến cổ phiếu, bất động sản hay tiền số để tìm kiếm lợi nhuận cao hơn.

Tuy nhiên, khi lãi suất tăng, "điểm chuẩn lợi suất" của nền kinh tế thay đổi. Nhà đầu tư có thể nhận mức sinh lời cao hơn từ các kênh gần như không rủi ro. Khi đó, để xứng đáng với rủi ro cao, các tài sản như cổ phiếu hay tiền số phải mang lại lợi suất kỳ vọng vượt trội hơn nữa. Nếu không, dòng tiền sẽ dịch chuyển sang kênh an toàn.

Ngoài ra, lãi suất cao còn làm giảm thanh khoản toàn hệ thống tài chính. Việc vay tiền để đầu tư trở nên đắt đỏ hơn, khiến dòng tiền đầu cơ suy giảm. Điều này đặc biệt ảnh hưởng đến các thị trường nhạy cảm với thanh khoản như tiền số.

Do đó, không phải vì nhà đầu tư "sợ hãi", mà vì bài toán lợi suất - rủi ro đã thay đổi, khiến các kênh này mất đi sức hấp dẫn tương đối trong mắt dòng tiền.