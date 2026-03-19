Lãi suất gửi tiết kiệm tiếp tục tăng, có nơi lên tới 9%/năm

Ngân hàng Quân đội (MB) vừa thông báo điều chỉnh tăng lãi suất huy động đối với khách hàng cá nhân từ hôm nay 19-3, trong đó mức tăng mạnh nhất rơi vào các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.

Cụ thể, các kỳ hạn ngắn dưới 12 tháng được điều chỉnh tăng từ 0,2-0,5 điểm %, đưa lãi suất lên mức cao nhất khoảng 6,6%/năm. Đáng chú ý, với các kỳ hạn dài từ 24 tháng trở lên, lãi suất tối đa lên tới 7,5%/năm, tăng mạnh khoảng 0,9 điểm % so với trước đó. Với động thái này, MB đang nằm trong nhóm ngân hàng quy mô lớn có mức lãi suất huy động cao trên thị trường.

Mặt bằng lãi suất huy động tăng trong tháng 2-2026

Tuy nhiên, mức lãi suất trên vẫn chưa phải cao nhất trong nhóm ngân hàng lớn. Bởi, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đang triển khai chương trình lãi suất ưu đãi dành cho khách hàng ưu tiên, với mức lãi suất lên tới 8,3%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 8,5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Dù vậy, VPBank lưu ý đây là chương trình áp dụng theo hạn mức và sẽ điều chỉnh khi đạt quy mô nhất định. Để được hưởng mức lãi suất cao nhất, khách hàng phải gửi từ 50 tỉ đồng trở lên.

So với biểu lãi suất niêm yết thông thường, các mức ưu đãi này cao hơn đáng kể. Hiện VPBank đang niêm yết lãi suất kỳ hạn 6 tháng dao động 6,4-6,9%/năm, còn kỳ hạn 12 tháng ở mức 6,7-7%/năm, tùy theo số tiền gửi và hình thức gửi.

Sức ép tăng lãi suất đầu vào tiếp tục trong thời gian tới

Thực tế, một số ngân hàng khác cũng đang áp dụng mức lãi suất cao hơn biểu niêm yết thông qua các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng lớn hoặc khách hàng ưu tiên, với mức cộng thêm phổ biến từ 0,5-1 điểm % nhưng kèm theo nhiều điều kiện.

Chẳng hạn, Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam (MSB) áp dụng lãi suất 9%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng đối với khách hàng gửi từ 500 tỉ đồng trở lên.

Tương tự, Ngân hàng PVcomBank đưa ra mức lãi suất 9%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng khi khách hàng gửi tại quầy và duy trì số dư tối thiểu 2.000 tỉ đồng.

Trong khi đó, Ngân hàng HDBank áp dụng lãi suất 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng và 7,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, với điều kiện số dư tối thiểu từ 500 tỉ đồng.

Theo báo cáo mới nhất của Công ty Chứng khoán MBS, trong tháng 2-2026 có 3/16 ngân hàng thương mại được theo dõi tiếp tục tăng lãi suất huy động ở các kỳ hạn trên 6 tháng, với mức tăng cao nhất lên tới 0,9 điểm %. Ở chiều ngược lại, chỉ một ngân hàng điều chỉnh giảm nhẹ 0,2 điểm %.