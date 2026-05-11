Dầu diesel bị tuồn qua biên giới bằng chiêu giấu trong thùng bia, ghe chở rau củ

Ngày 11/5, trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Cục Hải quan cho biết, từ ngày 15/3 đến 14/4, toàn ngành hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 2.152 vụ vi phạm, tăng 822 vụ, tương đương 61,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Các tuyến biên giới xuất hiện nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Đáng chú ý là tình trạng vận chuyển trái phép vàng và dầu diesel tại tuyến biên giới miền Trung giáp Lào và tuyến đường sông Tây Nam giáp Campuchia.

Trong khi đó, tuyến đường bộ phía bắc giáp Trung Quốc ghi nhận các vụ buôn bán hàng cấm như vảy tê tê và thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Các đối tượng vận chuyển vàng trái phép qua đường hàng không. Ảnh: HQCC

Theo cơ quan hải quan, tuyến biển tiếp tục là điểm nóng với 1.237 vụ vi phạm, chiếm 57,5% tổng số vụ bị phát hiện, xử lý, tăng gần 76% so với cùng kỳ năm trước.

Nhiều vụ việc liên quan đến nhập khẩu hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, hàng giả nhãn hiệu hoặc hàng thuộc diện phải có giấy phép nhưng doanh nghiệp không xuất trình được giấy phép nhập khẩu.

Tại tuyến đường sông khu vực biên giới Campuchia, lực lượng chức năng phát hiện thủ đoạn ngụy trang dầu diesel trên các ghe, thuyền chở rau củ quả để vận chuyển qua biên giới.

Ở tuyến đường bộ, lực lượng hải quan đã phát hiện và xử lý 597 vụ vi phạm, chiếm 27,7% tổng số vụ việc. Nhiều vụ buôn lậu được ngụy trang tinh vi nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Điển hình là vụ vận chuyển trái phép 400 lít dầu diesel được cất giấu trong thùng kim loại gia cố trên xe đầu kéo xuất sang Lào qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.

Một vụ khác, 1.400 lít dầu diesel được giấu trong các thùng kim loại hình trụ tròn thường dùng để đựng bia, trà trộn trong lô hàng bia xuất khẩu sang Lào tại cửa khẩu quốc tế La Lay.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện 2.400 viên ma túy tổng hợp giấu trong hộp sữa và thùng sữa vận chuyển từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo; phát hiện, thu giữ 59,2kg vảy tê tê tại Cao Bằng và 84 bình kim loại chứa khí N2O tại cửa khẩu Hoành Mô.

Trên tuyến hàng không, cơ quan hải quan đã phát hiện và xử lý 107 vụ vi phạm, trị giá hàng hóa khoảng 16,7 tỷ đồng. Tuyến chuyển phát nhanh, bưu điện ghi nhận 190 vụ vi phạm, tăng 150% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế từ 15/12/2025 đến 14/4/2026, toàn ngành hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 7.029 vụ vi phạm với trị giá hàng hóa ước tính gần 6.487 tỷ đồng. Cơ quan hải quan đã khởi tố 4 vụ và chuyển khởi tố 43 vụ khác. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt 277,5 tỷ đồng.