Sáng 8/4 giá vàng thế giới tăng dựng đứng sau khi Mỹ tuyên bố ngừng bắn 2 tuần với Iran

Thông tin được các hãng thông tấn lớn tại Mỹ và Châu Âu như Financial Times, The Times, Bloomberg xác nhận.

Các thông tin cho biết, Tổng thống Mỹ tuyên bố đã nhận được "đề xuất 10 điểm" từ Iran sau khi nước này đe dọa tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng dân sự.

Giá vàng thế giới tăng dựng đứng sau tuyên bố ngừng bắn của Mỹ.

Với các nội dung trên, các nhà phân tích dự đoán, khả năng cao cuộc đàm phán sẽ xoay quanh đề xuất 10 điểm của Iran, thay vì 15 điểm do Mỹ đưa ra ở giai đoạn đầu chiến sự.

Trước đó, ông Trump ra tối hậu thư với Iran đến vào 20h ngày 7/4 (7h ngày 8/4 giờ Hà Nội), trong đó Tổng thống Mỹ yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz nếu không muốn cơ sở hạ tầng dân sự, trong đó có cầu và nhà máy điện, bị tàn phá.

Nửa ngày trước tối hậu thư, ông Trump tuyên bố sẽ hủy diệt nền văn minh Iran chỉ trong một đêm. Thông tin tác động tiêu cực đến thị trường tài chính toàn cầu cũng như giá vàng.

Tuy nhiên, ngay trước giờ "G", Tổng thống Mỹ tuyên bố đã đạt thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần với Iran. Hiện phía Iran chưa xác nhận thông tin này.

Ngay lập tức, chỉ số DXY đo lường sức mạnh đồng USD giảm mạnh từ 100 về 98 điểm. Theo giới phân tích, giá USD suy giảm sẽ kích thích dòng tiền quay trở lại với vàng, chứng khoán, tiền số... Đây là động lực chính ảnh hưởng đến sự tăng, giảm của giá vàng thời gian qua.

Giá dầu thô WTI cũng cắm đầu lao dốc sau tuyên bố ngừng bắn. Hợp đồng tương lai dầu thô WTI giảm từ 110 USD/ thùng về 94 USD/ thùng vào thời điểm 19h30 ngày 7/4 theo giờ Mỹ.

Hiện tại, giá vàng vẫn đang tiếp tục đà tăng mạnh. Giới phân tích dự báo, kim loại quý này sẽ nhanh chóng trở lại vùng giá 5.000 USD và thiết lập đà tăng ngắn hạn.