Pháp rút 129 tấn vàng khỏi Mỹ bằng cách không ai ngờ

Theo Kitco ngày 7/4, Ngân hàng Trung ương Pháp đã tìm ra một cách mới để đưa vàng của họ ra khỏi sự quản lý của Mỹ mà không gây ra rắc rối ngoại giao. Công thức là: bán vàng để thu lợi nhuận tại Mỹ, sau đó dùng số tiền này mua lại vàng tại châu Âu.

Pháp rút 129 tấn vàng khỏi Mỹ mà không gây ra căng thẳng ngoại giao.

Trong thông báo về năm tài chính 2025, Ngân hàng Trung ương Pháp tiết lộ một "khoản mục bất thường" giúp họ chuyển từ khoản lỗ 2,9 tỷ euro sang mức lợi nhuận hàng năm 8,1 tỷ euro.

Cụ thể, thu nhập từ tài sản nắm giữ của Ngân hàng Trung ương Pháp đã tăng thêm 12,2 tỷ euro nhờ khoản mục bất thường.

Theo đó, trong giai đoạn từ năm 2025 đến đầu năm 2026, dù khối lượng dự trữ vàng không thay đổi, ngân hàng vẫn điều chỉnh một phần nhỏ (khoảng 5%) để phù hợp với các hướng dẫn kỹ thuật, từ đó tạo ra khoản lãi ngoại tệ thực tế đáng kể. Thu nhập ngoại hối bất thường này đạt tổng cộng 11 tỷ euro trong năm 2025.

Động thái này vừa khôn ngoan vừa mang lại lợi nhuận cao. Khác với câu chuyện kéo dài về lượng vàng khổng lồ của Đức tại Mỹ – hiện vẫn được lưu trữ trong kho của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York – động thái của Pháp không gây ra bất kỳ tranh cãi nào.

Trong khi việc vàng của Đức được cất giữ ở Mỹ khiến nhiều chính trị gia nước này lo ngại, Ngân hàng Trung ương Pháp lại không nêu vấn đề rút hay chuyển giao vàng. Thay vào đó, họ đơn giản bán những thỏi vàng cũ, có độ tinh khiết thấp hơn tại New York khi giá vàng đạt mức cao kỷ lục, nhận về đô la Mỹ, rồi dùng số tiền này mua lại những thỏi vàng đạt tiêu chuẩn trọng lượng và độ tinh khiết mới tại châu Âu khi giá thuận lợi hơn.

Cách làm này tạo ra một tình huống "ba bên cùng có lợi" cho Ngân hàng Trung ương Pháp. Thứ nhất, họ không vấp phải phản ứng ngoại giao từ phía Mỹ trong bối cảnh quan hệ giữa hai bên có nhiều căng thẳng liên quan đến thuế quan, Greenland, Ukraine và gần đây là Iran. Thứ hai, họ không phải trả chi phí vận chuyển và bảo vệ vàng qua Đại Tây Dương. Thứ ba, họ còn thu được khoản lợi nhuận lớn từ chính các giao dịch này, qua đó củng cố vị thế tài chính của ngân hàng.

Sau cú ra tay tinh sảo và 'thần sầu' này, vốn chủ sở hữu ròng của Ngân hàng Trung ương Pháp – bao gồm vốn tự có cộng với lãi vốn chưa thực hiện từ việc nắm giữ tài sản đạt mức rất vững chắc là 283,4 tỷ euro, tăng từ 202,7 tỷ euro vào năm 2024.

Vốn chủ sở hữu ròng của Ngân hàng Trung ương Pháp cũng bao gồm quỹ dự trữ tái định giá vàng và dự trữ ngoại hối nhà nước (RRRODE) trị giá 11,4 tỷ euro, nhằm trang trải các chi phí tiền tệ trong tương lai.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Pháp (BdF) François Villeroy de Galhau cho biết quyết định mua vàng tại Pháp thay vì New York không mang động cơ chính trị.

Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), tổng lượng vàng dự trữ của Pháp không thay đổi sau các giao dịch, vẫn ở mức khoảng 2.437 tấn. Toàn bộ số vàng này hiện được cất giữ tại các hầm ngầm của Ngân hàng Trung ương Pháp (BdF) ở La Souterraine.