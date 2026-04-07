Chốt giá vàng hôm nay ngày 7/4 đồng loạt giảm mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 7/4, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 7/4 giảm giá vàng miếng xuống mức 172,5 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 7/4, giá vàng trong nước ngày 7/4/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 169,5 triệu đồng/lượng mua vào và 172,5 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 7/4 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 600.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 169,5 triệu đồng/lượng mua vào và 172,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 600.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 7/4 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 169,5 triệu đồng/lượng mua vào và 172,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 600.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 169,5 triệu đồng/lượng mua vào và 172,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 600.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 7/4, tiếp tục giảm mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 7/4, giảm mạnh giá vàng nhẫn và giá vàng miếng.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 7/4, chủ yếu giảm mạnh ở một số thương hiệu vàng.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 169,3 –172,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 600.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 169 – 172 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 168,3 – 171,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 7/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 7/4 giảm với giá vàng giao ngay giảm 24 USD/ounce, xuống mức 4.658 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.692 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tăng đảo chiều giảm giá, vẫn giữ vững mốc trên 4.600 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới đang nhận được lực đỡ nhất định từ nhu cầu trú ẩn khi căng thẳng tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tuy vậy, đà tăng giá của kim loại quý vẫn bị kìm lại bởi sức mạnh của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ neo cao và tâm lý chốt lời sau giai đoạn tăng nóng.

Ông Kelvin Wong - Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại OANDA - cho rằng, thị trường vàng hiện đang chờ thêm các thông tin mới có khả năng tạo tác động mạnh đến xu hướng giá, nhất là trong bối cảnh nhà đầu tư theo sát các diễn biến liên quan đến xung đột Mỹ - Iran.

Điều này khiến giá vàng nhiều khả năng tiếp tục biến động mạnh trong ngắn hạn, đặc biệt khi các tuyên bố chính trị hoặc tín hiệu quân sự mới xuất hiện.

Với giá vàng trong nước giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.658 USD/ounce (tương đương khoảng 148,1 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 7/4 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 24,4 triệu đồng/lượng.

