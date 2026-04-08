Sáng 8-4, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng 4,5 triệu đồng/lượng

Sáng 8-4, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và các doanh nghiệp khác niêm yết ở mức 174 triệu đồng/lượng mua vào, 177 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 4,5 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng tăng mạnh.

Riêng tại SJC, vàng nhẫn trơn được giao dịch ở mức 173,5 triệu đồng/lượng mua vào và 176,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 4,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Đây là mức tăng rất mạnh của giá vàng trong nước những ngày qua, chủ yếu do ảnh hưởng từ đà đi lên của giá vàng thế giới.

Trên thị trường quốc tế, lúc 9 giờ (giờ Việt Nam), giá vàng tiếp tục tăng mạnh, vượt mốc 4.800 USD/ounce, lên tới 4.814 USD/ounce. So với buổi sáng hôm trước, giá vàng tăng gần 70 USD/ounce và tăng tổng cộng gần 160 USD/ounce chỉ trong một ngày.

Giá vàng trong nước tăng theo giá thế giới

Giá vàng thế giới tăng vọt sau thông tin Tổng thống Donald Trump tuyên bố tạm ngừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của Iran. Theo đó, Mỹ dự kiến tạm dừng các hoạt động quân sự trong hai tuần sau khi nhận được đề xuất 10 điểm từ phía Tehran, được đánh giá là cơ sở cho các cuộc đàm phán.

Cùng chiều với vàng, giá bạc cũng tăng mạnh, lên 76,7 USD/ounce, tăng hơn 5% so với phiên trước. Ngược lại, giá dầu thô Brent giảm sâu 13%, còn 94,8 USD/thùng; chỉ số USD Index (DXY) cũng giảm xuống 98,9 điểm, mất khoảng 0,9%.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 153,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 23 triệu đồng/lượng.

