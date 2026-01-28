Người dân bán vàng miếng SJC có cần mang theo hóa đơn?

Chiều 28-1, giá vàng miếng SJC được các công ty vàng niêm yết mua vào 180,7 triệu đồng/lượng, bán ra 183,2 triệu đồng/lượng, tăng tiếp 2,6 triệu đồng/lượng so với buổi sáng.

Nhiều người đi bán vàng khi giá lập đỉnh

Chỉ trong 1 ngày, giá vàng miếng SJC tăng gần 6 triệu đồng/lượng. Giá vàng tăng thúc đẩy nhu cầu bán vàng chốt lời của người dân. Tại công ty SJC, nhân viên công ty này cho biết nhiều người đi bán vàng khi giá liên tục lập đỉnh.

Dù vậy, phản ánh đến Báo Người Lao Động, nhiều người băn khoăn việc bán vàng miếng SJC thời điểm này có cần phải mang theo hóa đơn, nhất là đối với những miếng vàng SJC đã mua từ nhiều năm trước.

Chị Ngọc Ngân (ngụ TPHCM) cho hay trước, đây chị có mua vàng miếng SJC nhưng do để lâu nên hóa đơn đã bị thất lạc. Chị lo lắng rằng khi cần bán số vàng đó, nếu không xuất trình được hóa đơn thì sẽ gặp rắc rối, thậm chí có nguy cơ bị tịch thu vàng miếng như quy định mới tại Nghị định 340/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 9-2, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Nghị định 340/2025/NĐ-CP quy định rất cụ thể về xử lý hành vi sản xuất, kinh doanh, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu vàng miếng và vàng nguyên liệu không có giấy phép, có thể bị tịch thu vàng miếng nếu giao dịch không phép.

Chỉ áp dụng với tổ chức, cá nhân kinh doanh

Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch công ty luật SBLAW, phân tích tại Điều 28 của Nghị định 340/2025, có nêu rõ hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu vàng chỉ được áp dụng đối với các hành vi mang tính chất kinh doanh, bao gồm sản xuất, kinh doanh, mua bán vàng miếng không có giấy phép; xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu, vàng miếng không có giấy phép; hoặc thực hiện các hoạt động kinh doanh vàng khác khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

"Đối tượng trọng tâm mà quy định này điều chỉnh là các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động kinh doanh vàng trái phép, chứ không nhằm vào việc người dân cất giữ, đeo, sử dụng vàng hợp pháp trong sinh hoạt hoặc các giao dịch dân sự thông thường không mang tính kinh doanh.

Đối với các giao dịch trao đổi, mua bán nhỏ lẻ giữa người dân với nhau, nếu không nhằm mục đích kinh doanh thường xuyên, không tổ chức hoạt động mua bán như một hoạt động thương mại và không vi phạm các quy định khác của pháp luật, thì về nguyên tắc không bị xem là hoạt động kinh doanh vàng trái phép để áp dụng biện pháp tịch thu" – luật sư Nguyễn Thanh Hà nêu rõ.

Công ty SJC khẳng định vẫn thu mua vàng miếng SJC như chính sách từ trước tới nay, không có việc bắt buộc phải có hóa đơn

Tuy nhiên, trong trường hợp cá nhân thực hiện việc mua, bán vàng miếng với tổ chức không có giấy phép kinh doanh vàng miếng hoặc tham gia các giao dịch có dấu hiệu tổ chức, thường xuyên, mang tính chất kinh doanh thì có thể bị xử phạt hành chính và áp dụng biện pháp bổ sung theo quy định.

Do đó, luật sư Nguyễn Thanh Hà khuyến cáo, để tránh rủi ro bị xử phạt hoặc bị áp dụng biện pháp tịch thu, người dân khi mua bán vàng miếng với số lượng nhỏ như 1-2 lượng nên thực hiện giao dịch tại các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cấp phép kinh doanh vàng miếng, giữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp và tránh tham gia các giao dịch mua bán không rõ nguồn gốc hoặc mang tính "trao tay" ngoài hệ thống được cấp phép.

Về phía các công ty, liên quan đến việc người dân bán vàng miếng SJC có cần mang theo hóa đơn không, chiều 28-1, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) nói rằng công ty vẫn thu mua vàng miếng SJC bình thường như từ trước tới nay, nếu là vàng miếng thật và không cần hóa đơn.

Tại Công ty vàng bạc đá quý Sacombank (SBJ), nhân viên công ty cho biết nếu khách bán vàng miếng SJC mà đúng số seri do công ty bán ra, thì sẽ được mua lại.

Vì sao chỉ thu mua vàng miếng SJC do công ty SBJ bán ra? Nhân viên công ty này giải thích do hiện tình trạng vàng miếng bị làm giả, nhái nhiều nên SBJ sẽ kiểm tra xem đúng miếng vàng có số seri đã từng được bán ra trong những năm qua không – rồi sẽ thu mua lại.

Giá vàng miếng SJC vượt 183 triệu đồng/lượng vào chiều nay