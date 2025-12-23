Sáng 23-12, giá vàng miếng SJC chạm mức 159 triệu đồng/lượng

Sáng 23-12, thị trường vàng trong nước tiếp tục chứng kiến giá kim loại quý này tăng vọt. Trong đó, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp đẩy lên 157 triệu đồng/lượng mua vào và 159 triệu đồng/lượng bán ra - tăng tới 2,4 triệu đồng so với sáng qua.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại cũng vọt lên 152,6 triệu đồng/lượng mua vào, 155,6 triệu đồng/lượng bán ra - tăng tới hơn 2,1 triệu đồng so với sáng 22-12.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay tiếp tục nhảy lên 4.486 USD/ounce, tăng hơn 40 USD/ounce so với đầu phiên sáng. Chỉ trong 2 ngày, mỗi ounce vàng tăng giá tới 140 USD/ounce (tương đương 4,5 triệu đồng).

Giá vàng miếng SJC lập đỉnh mới

Giá vàng hôm nay tiếp tục bùng nổ do nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao, đặc biệt trong tuần giao dịch rút ngắn do kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới 2026.

Theo dự báo mới nhất, Bộ phận Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu - Ngân hàng UOB (Singapore) cho rằng các yếu tố tích cực thúc đẩy đà tăng mạnh của giá vàng thời gian qua vẫn còn hiện hữu.

Vai trò của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn giúp đa dạng hóa danh mục vẫn tiếp tục được củng cố. Hoạt động tích lũy vàng trên các sàn giao dịch lớn trên thế giới như COMEX và SHFE vẫn rất mạnh. Tương tự, dòng tiền vào các quỹ ETF vàng cũng duy trì tích cực.

Trong khi đó, làn sóng tăng cường dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương vẫn chưa có dấu hiệu chậm lại. Ngoài ra, nhiều stablecoin, dẫn đầu là Tether, cũng đang đẩy mạnh mua vàng.

"Khi những yếu tố hỗ trợ này thay đổi, giá vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì đà tăng mạnh. Dự báo giá vàng sẽ lên 4.500 USD/ounce trong quý III/2026 và 4.600 USD/ounce vào quý cuối năm 2026" – chuyên gia UOB nhận định.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 142,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng sốc