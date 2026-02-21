Giá vàng hôm nay mới nhất (21/2): Trong nước tăng mạnh ngày mùng 5 Tết

Giá vàng hôm nay 21/2 tăng vọt

Giá vàng hôm nay 21/2 ghi nhận vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng mạnh ở một số thương hiệu đã mở bán lại sau Tết Nguyên đán.

Tính đến 12 giờ ngày 21/2, giá vàng miếng SJC và nhẫn tại Bảo Tín Mạnh Hải cùng giao dịch ở quanh mức 179,5 - 182,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với Công ty Mi Hồng, giá vàng SJC giao dịch ở mức 180,5 - 183 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Ngoài ra, một số thương hiệu lớn như Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji,... vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch do chưa mở cửa trở lại.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji và Phú Quý đều giao dịch ở quanh mức 176 - 179 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định chiều mua vào và chiều bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua – bán), ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 175,6 - 178,6 triệu đồng/lượng, ổn định ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 175,7 - 178,7 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới ổn định trên mức 5.000 USD/ounce

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tuần tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay 21/2 (giờ Việt Nam) ở quanh mức 5.108 USD/ounce, tăng mạnh 113 USD/ounce so với chốt phiên hôm trước đó.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, bên cạnh sức hấp dẫn của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn, kim loại quý này cũng đang thu hút sự quan tâm như một tài sản tiền tệ, khi dữ liệu kinh tế mới nhất của Mỹ cho thấy hoạt động kinh tế ảm đạm trong quý IV/2025 và áp lực lạm phát dai dẳng.

Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) cho biết số liệu sơ bộ về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý IV/2025 cho thấy nền kinh tế tăng trưởng 1,4%, sau mức tăng 4,4% trong quý III/2025. Đồng thời, BEA cho biết lạm phát lõi vẫn duy trì ở mức gần 3% vào cuối năm.

Các nhà phân tích cho rằng đây là môi trường thuận lợi cho vàng, vì nền kinh tế yếu kém có thể buộc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) phải cắt giảm lãi suất ngay cả khi lạm phát vẫn ở mức cao. Điều này sẽ đẩy lợi suất thực tế xuống thấp hơn, làm giảm chi phí cơ hội của vàng với tư cách là một tài sản không sinh lời.

Tuy nhiên, bất chấp các số liệu, một số nhà phân tích lưu ý rằng chính sách tiền tệ của Mỹ không đi theo một con đường rõ ràng. Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 1/2026 của Fed cho thấy ủy ban vẫn còn do dự trong việc giảm lãi suất.

Ông David Morrison, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation cho biết trong bối cảnh hiện tại, vàng đang diễn biến theo nhịp điệu riêng.

"Điều này có nghĩa là có thể cần thời gian củng cố lâu hơn để giúp đưa chỉ báo MACD trở lại mức trung lập hơn. Sau đó, các điều kiện có thể sẽ phù hợp cho một đợt tăng giá khác" ông Morrison nói.

Ông Morrison cũng cho rằng, giá vàng hiện đã ổn định ở mức trên 5.000 USD/ounce, sau khi giảm xuống dưới 4.850 USD/ounce vào thứ ba vừa qua. Nhưng nó vẫn đang củng cố trong một chuyển động đi ngang quanh mốc 5.000 USD/ounce và không có dấu hiệu nào cho thấy nó sắp tăng mạnh và tạo đủ động lực để kiểm tra lại mức cao nhất từ ​​cuối tháng trước.

Nhìn vào bức tranh kỹ thuật của vàng, một số nhà phân tích cho rằng mức kháng cự chính đầu tiên nằm ở mức 5.100 USD/ounce.